Sakea Ilta on genrehirviö, mutta hyvässä mielessä: bändin musiikissa kuuluu niin punkki kuin funkkikin

Jyväskyläläinen Sakea Ilta -yhtye esiintyy perjantaina Pub Juomassa.

Sakea Ilta on perustettu vuonna 2018, ja yhtyeen debyyttialbumi Ei palvota surua ilmestyi viime vuonna. Yhtyeen alulle panevana voimana toimi laulaja Ringa Aflatuni.

– Minulla oli älytön määrä kaikenmaailman biisejä kirjoitettuna, ja sitten aloin kasaamaan siihen ympärille bändiä, Aflatuni kertoo.

Sakean Illan jäsenet eivät tunteneet toisiaan lainkaan ennen bändin perustamista.

– Jokainen jätkä päätyi bändiin vähän omia reittejään. Yhdistävänä tekijänä on ollut niin sirkus, opinnot kuin internetin ihmeellinen maailmakin. Kaikkien kanssa oli jonkinlaista rakkautta ensisilmäyksellä, Aflatuni naurahtaa.

Yhtyeessä soittavat Ringa Aflatunin lisäksi kitaristi Roope Strengell, basisti Marko Varonen ja rumpali Elias Kaisanlahti.

Sakea Ilta kuvailee musiikkiaan leikkimielisesti genrehirviöksi, sillä yhtyettä on vaikea sijoittaa tietyn tyylisuunnan alle. Bändin jäsenet ovatkin musiikin suhteen kaikkiruokaisia, ja jokainen tuo yhtyeeseen oman mausteensa, Aflatuni kertoo.

– Kappaleita voisi kuvailla kokeilevaksi pop-rockiksi, jossa on pilkahdus punkkia, groovea, luontoa ja milloin mitäkin. Teemme autenttista musiikkia, joka pohjautuu elettyyn elämään. Emme ajattele, että musiikin pitäisi sopia valtavirtaan, mutta emme myöskään yritä väkisin tehdä valtavirran vastaista musiikkia, laulaja kuvailee.

Lappi on yhtyeelle tärkeä inspiraation lähde, ja se kuuluu myös musiikissa. Ei palvota surua -levyllä esimerkiksi joikataan. Ringa Aflatuni on alunperin kotoisin Lapista, ja myös bändin muilla jäsenillä on yhteyksiä pohjoiseen.

– Sanoituksissa kuuluu varmasti paljon sellainen luonnonläheisyys, ja ehkä jonkinlainen mystiikka ja raakuus, Aflatuni pohtii.

– Haluan tehdä aina rehellistä ja omakohtaista tekstiä, enkä mitään liibalaabaa.

Myös Jyväskylä on muodostunut Sakealle Illalle tärkeäksi paikaksi. Vaikka kukaan bändin jäsenistä ei ole Jyväskylästä alun perin kotoisin, se on yhtyeen kotikaupunki. Bändi on jyväskyläläistynyt nopeasti, ja Sakea Ilta on kaupungissa melko tunnettu.

– Jyväskylä on vähän niin kuin sulatusuuni, joka on yhdistänyt meidät, Aflatuni sanailee.

Pub Juoman keikalla kuullaan biisejä uudelta Sakea kesäilta -EP:ltä, joka julkaistaan samana päivänä.

– Uudet biisit ovat aika groovaavia, siellä on funkkimeininkiä ja vähän surf-rokkiakin, Aflatuni paljastaa.

Sakea Ilta on tunnettu energisestä lavaesiintymisestä, ja Aflatuni lupaa, että myös perjantain keikka on kokemisen arvoinen spektaakkeli.

– Kannattaa tulla katsomaan, meidän livemeininki ei ikinä petä!