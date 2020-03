Salliva ilmapiiri helpottaa pelkoa – Huoli koronaviruksesta näkyy myös Kriisikeskus Mobilessa

Koronavirus pelottaa ja ahdistaa monia juuri nyt. Jyväskylässä toimivan Kriisikeskus Mobilen johtaja Tuija Hauvala korostaa, että tämä on täysin normaalia. Huoli tai pelko on hyväksyttävä reaktio vakavaan asiaan, jonka etenemistä ja vaikutuksia ei kukaan osaa varmaksi ennustaa.

Myös Kriisikeskus Mobileen on tullut jonkin verran yhteydenottoja pandemian tiimoilta. Lisäksi terveydenhuollon ruuhkautuminen on saanut ihmiset soittamaan Mobileen.

– Pelon tunteet herättävät meissä selviytymisen ja varautumisen tarpeen. Ne auttavat varautumaan vaaratilanteeseen, joka meitä pelottaa. On luonnollista, että itse kullekin tulee mieleen oma tai läheisten mahdollinen sairastuminen, Hauvala sanoo.

Hauvala ohjeistaa kuuntelemaan omia ajatuksia siitä, kuinka varautuu koronatilanteeseen omalta osaltaan, ja pohtimaan, kuinka vastuullisuutta voisi itse noudattaa. Varovaisuutta ei tarvitse häpeillä, päinvastoin.

– Nämä ovat asioita, jotka tukevat omaa arkea ja samalla hillitsevät pelkoa. Kun tekee omia varautumissuunnitelmia ja suhteuttaa niitä arkeen, oma hallinnan tunne vahvistuu. Etenkin, kun tilanne on näin ennakoimaton, Hauvala sanoo.

Hänen mukaansa arjesta kotona on hyvä tehdä olosuhteiden sallimissa rajoissa mahdollisimman normaalia.

– Samalla voi minimoida riskejä parhaaksi kokemallaan tavalla. Ihan ne paljon kuulutetut käsien pesut ja ylimääräisten tapaamisten välttäminen lisäävät turvallisuuden tunnetta ja ovat näissä olosuhteissa myös järkevää, vastuullista toimintaa.

Hauvala toteaa, että tiedon etsiminen voi helpottaa pelkoa, mutta jos ajatukset pyörivät koko ajan pandemian ympärillä, tiedon seuraamista on syytä rajoittaa.

– Ja tietoa kannattaa etsiä luotettavista lähteistä. Sosiaalisessa mediassa voi levitä myös paljon sellaista tietoa, mikä ei pidä paikkansa, Hauvala muistuttaa.

Jos pelko valtaa kaikki ajatukset ja oma toiminta, kuten tiedon etsiminen, alkaa olla pakonomaista, Hauvala suosittelee hakemaan apua.

– Ajatukset voivat olla pakonomaisia, jos niihin ei löydy omasta arjesta mitään helpotusta. Apua saa vaikkapa työterveydestä tai kriisikeskuksesta, Hauvala sanoo.

Ensin Hauvala kuitenkin suosittelee ottamaan pelon tunteet rauhassa vastaan, hyväksymään niiden olemassaolon ja pohtimaan, mikä tarkalleen ottaen on se asia, jota pelkää.

– Avoin keskustelu läheisten kanssa on tärkeää. Juttelun lisäksi voi myös koettaa palauttaa mieleen asioita, jotka ovat auttaneet muissakin tilanteissa rauhoittamaan omaa mieltä. On se sitten luonto, liikkuminen tai vaikka mindfulness.

Hauvala mainitsee, että ihmiset voivat käyttäytyä uhkaavissa tai huolestuttavissa tilanteissa eri tavoilla. Yksi melko tyypillinen ilmiö on asioiden vähättely tai jopa kieltäminen.

– Joillekin voi olla ominaisempaa suhtautua torjuvasti, oli se huolen aihe mikä tahansa, Hauvala sanoo.

Hän korostaa, että salliva ilmapiiri on kriisitilanteissa erityisen tärkeää.

– Tämä on kaikkia koskettava aihe, ja kaikilla on lupa tuntea pelkoa. On myös tärkeää huomioida, ettei tule syrjivää puhetta: ettei ketään syyllistetä siitä, että on sairastunut tai toisaalta vähätellä sen takia, että pelkää, Hauvala sanoo.

Jos koronaviruksen uhka huolestuttaa liikaa:

Valtakunnallinen kriisipuhelin 09 2525 011/24 h

Kriisikeskus Mobile (Keski-Suomi) 014 266 7150/24 h

Erilaiset auttavat puhelin- ja verkkoauttajat: www.puheet.net

Valtakunnallinen puhelinneuvonta, koronavirustieto: 0295 535 535

Mielenterveystalo omahoito-ohjelma, koronavirukseen liittyvän huolen ja epävarmuuden sietäminen: www.mielenterveystalo.fi

Valtakunnallinen Omaolo-oirearvio koronavirus: www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot

Vinkit: Tuija Hauvala