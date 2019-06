Sami Hedberg tarjoaa hauskaa liikuntaa; hän haluaa, että kaikki voivat osallistua liikuntatapahtumaan

Stand up -koomikko Sami Hedberg kannustaa ihmisiä harrastamaan liikuntaa. Hän järjesti ensimmäisen Pullukka Runin vuonna 2013 sillä ajatuksella, että juoksutapahtumaan osallistuminen voi olla rentoa. Tapahtumaan voi siis osallistua sillä painolla ja kunnolla mikä kullakin on.

– Haluan haastaa porukkaa viihteellisemmin osallistumaan juoksutapahtumaan. Ei tarvitse olla aktiivijuoksija ja matkan voi kävelläkin. Juoksin aikoinaan Helsinki City Runin, ja tajusin, etten ikinä tule juoksemaan enempää kuin puolimarathonin. Nykyisin juoksen tapahtumissa muiden mukana kymmenen kilometriä ja matkan varrelta kuulee aina "jaksaa, jaksaa".

Pullukka Run on Jyväskylässä lauantaina 8.6. ensimmäistä kertaa. Tänä vuonna on uutta, että juoksutapahtuma on ilmainen osallistujille. Lähtöpaikka on Lutakossa kello 11.30 ja sitten ennen on alkulämmittely. Reitti kulkee Rantaraitilla.

– Ihmisten on vielä helpompi lähteä juoksemaan, kun ei ole osallistumismaksua. Joillekin voi pienikin osallistumismaksu olla kynnyskysymys. Tämä on yhteisöllinen, hauska tapahtuma ja osallistujat voivat esimerkiksi pukeutua hauskasti. Jos menee isompaan juoksutapahtumaan voi tulla olo, että sovinko joukkoon, kun muut ovat sporttisia. Tässä tapahtumassa on ihan sama oletko pullukka vai et. Toivottavasti tästä saisi joku kipinän alkaa harrastaa liikuntaa, Hedberg sanoo.

Pullukka Runin lisäksi Sami Hedberg vetää tapahtuman jälkeen illalla Paviljongissa kaksi showta.

Sami Hedberg lähtee syksyllä pitkälle kiertueelle otsikolla Kokovartalomies 5. Kun hän alkaa laskeskella, Kokovartalomies viettää tänä vuonna 10-vuotistaiteilijajuhlaansa.

– Kokovartalomies 1 sisällöstä on iso harppaus Kokovartalomies 5:een. Sen olen huomannut, että tarinat ja elämänkatsomus muuttuvat iän myötä. Voi olla niin, että en ihan äkkiä pystyisi katsomaan ensimmäisiä juttujani 2009 vuodelta. Materiaalissani pyörii aina jollain lailla kantaaottavaa sisältöä, mutta ei liikaa. Tulevalla kiertueellakin käsittelen sääntö-Suomea ja sosiaalista mediaa. En ole jättänyt pois minun vakiota, esimerkiksi tarinat eläimistä pyörivät jostain syystä aina mukana.

Sami Hedbergillä on 60 keikkaa syyspuolella. Hän piti liki pari vuotta taukoa kiertueista, joten nyt hän odottaa innolla kiertueen alkua.

– Tänä vuonna en ota samanaikaisesti muita tuotantoja. Joskus on ollut samaan aikaan kiertue, elokuvan sekä Grillit huurussa-ohjelman tekoa ja pyöritän omaa yritystä. Nyt pystyn keskittymään täysillä kiertueeseen.

Hedberg jatkaa, että hän on kolmen viime vuoden aikana kieltäytynyt yli kahdestakymmenestä tv-ohjelmasta.

– Nyt on pakko ottaa aikaa itselle ja keskittyä tiettyihin asioihin. Pullukka Run on yksi osio sitä ja haluan säilyttää sen konseptin.