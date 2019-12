Sattumalta syntyneen duon suosio yllätti Ida Paulin ja Kalle Lindrothin itsensäkin

Ida Paul ja Kalle Lindroth muodostivat duon vuonna 2016 sattumuksen kautta. Levy-yhtiö ei luonut heistä kaksikkoa, vaan se syntyi itsestään.

He osallistuivat levy-yhtiön biisileireille, mutta eivät päässeet samaan ryhmään. Kun he olivat uudestaan leirillä Berliinissä ja jälleen eri ryhmissä, he päättivät kokeilla biisin tekoa yhdessä Suomeen palattuaan.

– Alussa ei ollut tietoa siitä, että meistä tulisi bändi. Teimme yhdessä biisin, kuten suunnittelimme, ja mietimme, että annetaan se ehkä jollekin äänitettäväksi tai toinen meistä tekee sen soolona. Lopulta Hakuammuntaa-biisistä tuli meidän ensimmäinen sinkkumme, ja siitä lähtien olemme tehneet musiikkia yhdessä, Ida Paul kertoo.

Kalle Lindroth jatkaa, etteivät he olleet laulaneet ennen sinkun tekoa yhdessä.

– Kun alettiin tehdä ensimmäisiä keikkoja, ihmiset sanoivat, että olette varmaan tehneet tätä tosi pitkään yhdessä. Vastasimme, että muutama kuukausi on laulettu yhdessä. Nämä ovat mystisiä asioita, että tietyt äänet ja kemiat sopivat yhteen.

Duo esiintyy hyvin usein loppuunmyydyille saleille. Jyväskylässä näin kävi Tanssisali Lutakossa alkuvuonna.

– Ihmisten täytyy tykätä musiikista, että he tulevat kuuntelemaan keikoille, varsinkin, kun meidän keikkamme eivät perustu isoon show’hun. Keikat rakentuvat biiseihin ja tarinankerrontaan sekä tietynlaiseen yhteisöllisyyteen. Emme ota itseämme liian vakavissamme, mutta toisaalta teemme ihan kaikkemme, että livemusiikki kuulostaa mahdollisimman hyvältä ja biisit ovat mahdollisimman hyviä, Paul sanoo.

Lindroth toteaa, että he ovat musiikin tekemisessä palanneet perusasioihin.

– Olemme tosi rehellisiä ja vilpittömiä sen jutun suhteen mitä teemme. Se välittyy myös ihmisille, ja tarinat menevät ihon alle.

Ida Paul sanoo, että he eivät alussa suunnitelleet ja miettineet, kenelle tekevät musiikkiaan.

– Teemme sitä tavallaan itsellemme, ja kun muut ovat ottaneet sen omakseen, sehän on parasta mitä artistille voi tapahtua. Meitä ei tarvitse brändätä, se meidän juttumme on jo itsessään brändi, Ida Paul toteaa.

Jämsässä Himos Areenalla he esiintyvät maanantaina 30.12. ja Tanssisali Lutakossa 17.1. Molemmat keikat liittyvät kaksikon 5+5-teemaiseen kiertueeseen, eli viisi konserttisalia ja viisi klubia.

Molemmissa paikoissa Ida Paul ja Kalle Lindroth esiintyvät isomman bändin kanssa.

– Molemmille keikoille on rakennettu draaman kaari. Mukana on akustinen osuus kahdestaan, ja joissakin biiseissä taustalla soittaa bändistä erilaisia kokoonpanoja. Jokunen uusi biisikin on mukana, Paul kuvailee.

Kaksikko on hieman salaperäinen alkavan vuoden suhteen.

– Sen voimme sanoa, että odotamme innolla ensi vuotta ja jotain suurtakin on tulossa. Tällä hetkellä studiolla viilataan maaliin uuden levyn tuotantoa, Lindroth sanoo.