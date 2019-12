Saurukset, nallet ja kakkiainen lastenfestareilla – Suomen Suurin Lastenfestivaali järjestetään Paviljongissa sunnuntaina

Lasten omilla festivaaleilla Jyväskylän Paviljongissa pikkukansaa viihdyttävät Ti-Ti Nalle ja Hevisaurus sekä pääesiintyjien väliajoilla Kikattava Kakkiainen kaverinaan MC Citykani.

Joulukuun 15. päivän tapahtumaan on haluttu tuoda aikuisten festareista tuttua festivaalitunnelmaa, mutta lasten näköisenä ja kuuloisena.

– Ajatuksena oli luoda lapsille oma festivaalitapahtuma, jossa esiintyjät ja touhut on suunniteltu nimenomaan lapsille. Mielestämme lapset ovat ansainneet oman laadukkaan ja kivan festivaalin, kommentoi Central Line Entertainment Oy:n perustaja Petri Ekman.

Sony Music Perheviihteen Lars Pajumäki kertoo, että tapahtumasta löytyy kahden konsertin ja väliaikaohjelman lisäksi myös festareille kuuluvia oheistoimia, kuten fanituotemyyntiä, pelipiste sekä purtavaa ja juotavaa.

Pajumäen mukaan tapahtuman ruokapuoli on hoidettu Paviljongin kanssa yhteistyössä, ja sieltäkin löytyy nimenomaan muksujen makuun sopivaa apetta.

– Rauhoittumiselle on varattu myös paikka, tapahtumassa on satunurkka, jossa luetaan lapsille satuja ja josta löytyy kirjoja itse lukemiseen. Lisäksi tarjolla on esimerkiksi kasvomaalausta ja leikittämistä, Pajumäki sanoo.

Kaikenikäisille, mutta ennen kaikkia lapsille tarkoitettu tapahtuma on ensimmäinen laatuaan, ja se järjestetään tai on jo järjestetty muualla maassa useammassa kaupungissa.

Pajumäen mukaan kokemukset ensimmäisistä festareista olivat mainiot, ja lasten omasta festivaalikiertueesta halutaan tehdä jatkuva, vuosittainen perinne.

– Meille on tullut jo kyselyitä ensi kesän ohjelmasta isompien festivaalien kylkeen. Suunnittelemme samalla myös ensi syksyä. Lapsille ei ole aiemmin järjestetty tällaista festarimuotoista useamman esiintyjän tapahtumaa, vaikka aiemminkin on haluttu lastenohjelmaa aikuisten festareille. Myös festivaalin esiintyjät ovat tosi innoissaan tästä, Lars Pajumäki iloitsee.