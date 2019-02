Se klassinen Pelle Miljoona Oy Lutakossa

Pelle Miljoona Oy esiintyy vappuaattona Jyväskylässä Lutakkossa. Kasassa on se legendaarisin kokoonpano eli Pelle Miljoona itse, Andy McCoy, Sami Yaffa, Ari Taskinen ja Tumppi Varonen.

Helsingin jäähalliin tammikuussa päättynyt Pelle Miljoona Oy:n 40-vuotisjuhlakiertue ei monen ihmetykseksi poikennut lainkaan Jyväskylään. Tilanne korjataan vappuaattona 30.4., kun bändi saapuu Tanssisali Lutakkoon vuoden 1980 alkuperäiskokoonpanossaan. Juuri tämä kokoonpano levytti Moottoritie on kuuma -albumin, joka on on suomirockin kaikkien aikojen merkkiteoksia.

Marraskuussa 2018 yhtye julkaisi myös viisi uutta kappaletta käsittävän Anna soihtusi palaa -ep:n.

Lutakon ohella Pelle Miljoona Oy soittaa vain kourallisen klubikeikkoja touko–elokuussa.

Sami Yaffa on mahdollista nähdä Lutakossa perjantaina 1. maalsikuuta osana Michael Monroen bändiä.

Muita Lutakon huippuartisteja alkuvuodesta ovat Anssi Kela (9.3.), Ville Valo & Agents (14.3.) , Ellinoora (15.3.) sekä Samuli Putro (16.3.).