Seitsemän veljeksen tangovetoinen kiertue Jyväskylässä marraskuussa

Viime syksynä suosiota saavuttanut Tangon seitsemän veljestä -konserttikiertue tulee myös tänä vuonna. Kiertue alkaa marraskuussa ja Jyväskylän Paviljongissa ollaan maanantaina 18. marraskuuta. Mukana on myös Jyväskylän oma poika, tangokuningas Tommi Soidinmäki sekä Ähtärin kuninkaallinen Kari Hirvonen.

Kiertueella on mukana viisi muuta veljestä. He ovat Tomi Metsäketo, Mikko Mäkeläinen, Marko Maunuksela, Mika Pohjonen, Markus Allan ja Pentti Hietanen. Kokoonpano vaihtelee paikkakunnittain niin, että jos on joku erityinen suosikki, jonka haluaa nähdä, kannattaa tarkistaa kokoonpano netistä. Konsertti nähdään ja kuullaan yhdeksällä paikkakunnalla. Konsertit juontaa Maunuksela.

Myös tulevan kiertueen konserteissa keskiössä on tango, niin kotimainen kuin ulkomainenkin. On sanottu, että iskelmää osaa laulaa kuka tahansa, mutta tangoa pitää osata tulkita. Järjestäjä lupaa, että kiertueella “kuullaan ja koetaan tangon monipuolisuus kaikkine iloineen, suruineen, rakastumisineen ja katkerina eroineen”.

Konsertit ovat maksullisia.