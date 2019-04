Seksuaalineuvojaksi valmistuva: "Avoimessa suhteessa eläminen ei tarkoita rietastelua"

Milja Beetä voidaan pitää erotiikan monialaisena ammattilaisena. Hän opiskelee Sexpo-säätiössä seksuaalineuvojaksi, on mallitoimiston toimitusjohtaja sekä aikuisviihteen ammattilainen. Hän halusi kertoa Suur-Jyväskylän Lehden lukijoille viimeisimmästä kokemuksestaan, joka on avoin suhde.

Avoin suhde tarkoittaa suhdetta, jossa molemmilla osapuolilla (sukupuoli voi olla mikä tahansa) voi olla seksiä, suhteita, flirttiä tai pusuja muidenkin ihmisten kanssa yhteisestä sopimuksesta.

Avoimia suhteita voi olla hyvin monenlaisia, mutta avain ajatus on, että kaikki suhteessa tapahtuvat asiat ovat avoimesti puhuttuja ja yhteisesti käsiteltyjä sekä luottamuksellisia. Avoin suhde ei siis tarkoita sitä että voi tehdä mitä tahansa. Avoin suhde on myös joustava ja avoin muutoksille.

– Olen Milja Bee ja olen ollut avoimessa suhteessa mieheni kanssa nyt reilut puoli vuotta. Meillä on alusta asti ollut selvää, että haluamme olla vapaita ja nauttia seksistä ja seksuaalisuudestamme, vaikka olemmekin parisuhteessa.

– Emme ole selvinneet puolesta vuodesta vaikeuksitta, suhteemme rakentuminen sellaiseksi, mitä se nyt on, on vienyt aikaa. Keskustelumme seksistä ja suhteestamme on alusta asti ollut avointa ja rehellistä. Luottamus toiseen rakentuu suhteen edetessä, eikä mustasukkaisuudeltakaan olla vältytty. Moni luulee, että avoimessa suhteessa ei koeta mustasukkaisuutta tai jouduta juurta jaksaen keskustelemaan myös ikävistä tunteista. Mutta näin ei ole.

Milja Bee haluaa kumota senkin väitteen, että avoimessa suhteessa olisi paljon villiä rietastelua.

– Mekin olemme ihan normaali pariskunta, joka suurimmaksi osaksi tykkää vetäytyä arkisin oman kullan kainaloon sekä harrastaa pääasiassa seksiä oman kumppanin kanssa. Tärkeintä kuitenkin on se, että fantasiointi ja seksillä leikittely on sallittua. Se on valtava nautinto ja ilon aihe parisuhteessamme. Ja jos sitten vastaan tulee kiinnostava persoona, voi hänelle jakaa intohimoa ja seksuaalisuutta rehellisesti.

– Minulle tärkeää on, että tunnen olevani kumppanini ykkönen, paras ja se ainoa, joka saa painautua illalla rintaa vasten, sekä lausua nuo maagiset sanat: "Minä rakastan sinua".

Jos joku haluaa etsiä turvallisesti toisia avoimia ihmisiä ja suhteita, Milja Bee suosittelee kirjautumaan uuteen aikuisten someen Libertine.Center-sivustolle, jossa aikuiset ihmiset etsivät samanlaista seuraa tasavertaisesti ja turvallisesti.

– On tärkeää, ettei tule petetyksi kolmannen osapuolen takia, Milja Bee sanoo.