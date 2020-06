Sepänaukion kirpputorille pääsee taas

Jyväskylän Sepänaukion kirpputori avataan lauantaina 27.6.

Pihakirppis on avoinna lauantaisin ja sunnuntaisin kello 10–15.

Sepänaukion kirpputoria ylläpitävän Jyväskylän Partiolaiset ry:n järjestösihteeri Anni Rissanen kertoo, että kirpputorin avautumista on jo odotettu kovasti. Hän uskoo avautumisviikonlopun olevan varsin vilkas.

– Normaalisti kirppis on avattu toukokuussa, ja nyt kesäkuun aikana kyselyitä kirpputorin aukeamisesta on tullut lähes päivittäin. Kirpputorilla on selkeästi tärkeä paikka jyväskyläläisten kesäperinteissä, Rissanen sanoo.

Myyntipaikkoja ei voi varata ennakkoon, ja myyjät saavat tulla paikalle aikaisintaan kello 9.30.

Kirpputori on toiminnassa 20.9. saakka.