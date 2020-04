Sepe tuo postit emännälleen aina ehjänä ja nopeasti – katso video

Suur-Jyväskylä Lehdellä on yksi nelijalkainen jakaja, joka tuo emännälleen Evelina Braamille lehden, kun se on kolahtanut eteisen lattialle.

– Sepe-koiralleni ovat mieluisia erityisesti lehdet. Ne ovat suuhun sopivia ja ne on helppo poimia lattialta. Pieni kirje on sille haasteellisempi, Evelina kertoo.

Sepe on kotoisin Viipurista ja eläinlääkärin arvion mukaan se täyttää kesällä kuusi vuotta. Evelinalla Sepe on ollut 3,5 vuotta. Tarkkaa rotujen yhdistelmää Braam ei tiedä, mutta arvion mukaan Sepessä on paimenkoiraa ja ehkä laikaa.

– Sepe on lempeä, viisas, mukava ja tosi rauhallinen. Kun se käy hakemassa posteja, se ei koskaan revi eikä riko mitään. Luulen, että postin hakeminen tuli siitä, kun rappukäytävän äänet olivat alussa vähän jännittäviä ja kävimme yhdessä katsomassa oven sisäpuolella, mistä äänet tulevat. Sen jälkeen Sepe meni ovelle katsomaan, kun kuului ääntä, ja innostui mitä postiluukusta tuli. Aluksi oli vähän houkuttelua, että se toi postin minulle. Nykyisin mennään sen tuomia posteja katsomaan yhdessä sohvalle, Evelina Braam kuvailee.

Hän jatkaa, että aikuisena Suomeen tulleena rescue-koirana Sepellä voisi olla käytösongelmia, mutta Sepe on hyvä kerrostaloasuja. Rauhallisuuden lisäksi Sepe tarkkailee mielellään mitä ympärillä tapahtuu.

Tänään 24.4. on valtakunnallinen Koiranpäivä. Kennelliitto haluaa muistuttaa Koiranpäivällä ihmisen parhaan ystävän merkityksestä. Tänä vuonna Koiranpäivänä korostetaan pehmeitä ja lämpimiä arvoja ja kerrotaan koiran erilaisista rooleista ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa.