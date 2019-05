Sinfonia jalkautuu kadulle ja äitejä juhlitaan konserteissa

Naiskuoro Vappujen sunnuntaisessa konsertissa muistellaan äitejä, isoäitejä ja muista suomalaisia naisia, jotka toimivat lottina ja pikkulottina. Keski-Suomen Lottaperinneyhdistys ry:n järjestämässä Nikolainkulman konsertissa Vaput esittävät lottalauluja myös yhteislauluna.

Perjantaina 10.5.

Escape: DJ AJNuora.

Hannikaissali: Hanna Nenomiun.

Harry’s: Ismo Haavisto.

Ilokivi: Kevätkarkelot: Huolet ja Murheet, Joukkohauta, Warfare State, Musta Koira.

Keskustan kuntouttava päivätoiminta ja hyvinvointi- ja kulttuurikeskus: Ikivihreä experience -konsertti.

The Local Culture Hostel & Café: Jazz Jkl Collective: Aimo Nuutinen.

Lutakko: DJ Kridlokk, Eevil Stöö, Tuuttimörkö.

London: Noste.

Musta Kynnys: DJ Puntti.

Muurmanni: Ninety.

Peurunka: Turpeinen & Viitala Duo.

Poppari: Markan Kone.

Pub Juoma: Puolitaival trio.

Veturitallit: Juicy Panda, Säätänä Cover Band.

Lauantaina 11.5.

Aalto-sali: Aallon Laulajat ja soittokunta Kajastus: Konsertti äideille.

Ale Pupi: Artsi Ylönen All Stars.

Bra: Nikke Ankara.

Friends Pub: Viimeinen Kevät.

Harry’s: Ismo Haavisto.

Ilokivi: Kevätkarkelot: Aivolävistys, Ydinperhe, Fosforos, Sys-Ra, Vvorse.

Jyväskylän kaupunginkirjasto: Kansalaisopiston musiikkikoulun kevätkonsertti.

The Local Culture Hostel & Café: Uptown Funk – Voice.

Luotsivene: Costello Hautamäki.

Lutakko: Seventh Wonder, Psychework.

Musta Kynnys: DJ Sal One Night.

Myöhä: Kuokkala Open.

Palokan koulukeskus: Jyväskylän Salonkiorkesteri ja Jyväskylän Puhallinorkesteri: Elokuvamusiikkia.

Pub Juoma: Silta.

Sherwood: Kivistö & Tyni.

Sohwi: The Vincents.

Sport Bar Silver: Tauski.

Ylä-Ruth: Terafloppi, Rock.

Sunnuntaina 12.5.

Kivistön Työväentalo: Tanssin Taika & Harri Nuutinen.

Nikolainkulma: Naiskuoro Vaput: muistojen lottalauluja Lotan- ja äitienpäivänä.

Palokan Pelimannitalo: Pelimannitalon soittajat: Soiva äitienpäivälounas. Kuokkalan Pelimannit: Ennenkuulumattomat 2.

Maanantaina 13.5.

Jyväskylän alue: Sinfonia on the Move.

Kulttuuritila Omenapuu: Minja Niiranen: Kahvikonsertti äideille ja tyttärille.

Poppari: Riku Haapalan B-tutkintokeikka.

Tiistaina 14.5.

Hannikaissali: Kamarikuoro Cantinovum: Kukkuos kevät!

Huhtasuon Kylätoimisto: Hyvän olon hetki.

Jyväskylän alue: Sinfonia on the Move.

Jyväskylän yliopiston vanha juhlasali: RAMA Choirs United -yhteiskonsertti.

Kivistön Työväentalo: Tonika duo.

Poppari: Gradia Big Band.

Keskiviikkona 15.5.

Jyväskylän alue: Sinfonia on the Move.

Muuramen Koskikoti: Virve Klemetti ja Riitta Riikonen.

Poppari: FM64, Crimson Peak.

Pub Juoma: Greg Note (all in one).

Torstaina 16.5.

Jyväskylän alue: Sinfonia on the Move.

Poppari: Jazz Jkl Live: Jere Haakana Varjosto.

Listaus perustuu keikkapaikkojen kotisivuillaan ilmoittamiin tietoihin. Jos tapahtumasi puuttuu, ota yhteys: riikka.mahlamaki-kaistinen@keskisuomalainen.fi.