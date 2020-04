Sohwin Kulttuuripalkinto Jussi Jäppiselle

Ravintola Sohwin Kulttuuripalkinnon sai tänä vuonna monipuolinen kaupunkikulttuurin edistäjä Jussi Jäppinen.

Kunniakirjassa valintaa perustellaan näin:

”Oletko koskaan nähnyt kauniin kaupungin? Jäppisen mammuttimaisessa väitöskirjassa (2005) kiteytyy huima elämäntyö, joka jatkuu yhä kirjojen ja sanomalehtien palstoilla: graafinen suunnittelija, tietokirjailija, valokuvaaja ja tutkija on Jyväskylän ja ympäristön kuvannut ilmasta ja maasta jo vuosikymmenten ajan. Arkkitehtuuri- ja kulttuuriympäristön sekä visuaalisten taiteiden ykkösymmärtäjä lataa akkunsa 60-luvun rock-musiikin rumpujen kumistessa.”

Sohwin raati arvostaa Jäppisen monialaisuutta, hurjaa ahkeruutta. Omien kirjojen määrä hipoo jo sataa ja paljon on hän lehtiinkin ehtinyt historiaa levittämään. Hän itse ilmoitti taannoin hastattelussa, kun kysyttiin muita titteleitä Suomen Tietokirjailijat ry:n jäsenyyden lisäksi:

– Graafinen suunnittelija, graafikko, valokuvaaja, näyttelysuunnittelija, kirjailija, tutkija, toimitusjohtaja, filosofian tohtori, rumpali...

Jäppinen on soittanut Gary and the Capers -yhtyeessä rumpuja yli 20 vuotta. Muut jäsenet ovat Jouni Nurmela, Seppo Niemi, Jukka Hämäläinen ja Jorma Rautio.

– Ensimmäinen keikka oli keväällä -97 alueen puutarhajuhlat, joita Hattujuhliksi kutsuttiin, kertoo kitaristi Jorma Rautio Jäppisen naapurista.

– Eka setti meni hyvin ja tauon jälkeen rumpali hieman viivytteli ja niinpä Jussi Jäppinen yleisöstä hyppäsi rumpujen taakse, eikä hän sieltä ole sen jälkeen poistunut.

Sohwi kutsuu yhtyeen kultuuri-iltaan soittamaan heti, kun ravintolat saavat ovensa avata.

Sohwin 29. Kultuuripalkinto jaettiin koronan vuoksi livelähetyksen välityksellä Youtubessa.

Palkinnon jakoivat perinteiseen tyyliin Juha Oksanen ja Risto Urrio. Tilaisuudessa Jyväskylän Rautatieläisten Mieskuoroa edusti kvartetti.