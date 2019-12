Sopraano Marie Finne-Bray tuo loppiaisena Jyväskylään jouluisen laulukuvaelman

Marie Finne-Bray on nykyisin vahvasti keskisuomalainen laulaja, jonka nimessä on kuitenkin kansainvälinen kaiku. Sopraano kun on tuttu niin Australian kuin Englanninkin oopperataloista.

Tänään tiistaina Finne-Bray laulaa Jyväskylässä Kaupunginkirkossa keskiyön messussa ja loppiaisena 6. tammikuuta Taulumäen kirkossa. Teeleidissä 14. helmikuuta hän esiintyy musikaalikonsertissa.

– Joulun suuria tarinoita välitetään juonellisessa La Kala -oopperan laulukuvaelmassa. Komea Taulumäen Kirkko hiljenee koruttomaksi talliksi Jyväskylässä loppiaisena. Juonellinen laulukuvaelma käsittelee tarinaa kolmesta kuninkaasta, opastavasta tähdestä sekä suuresta ihmeestä, Finne-Bray kertoo.

Esiintyjinä ovat itämaan tietäjät ( Kari-Kyösti Sivennoinen, Piers Bray, Jouni Takala), arkkienkelit ( Tiina Limatius-Niitti, Noren Nabi, Kati Somiska), pikkuenkelit ( Mae Hernesmaa ja Kaiska Somiska), tähtienkelit ( Katariina ja Karoliina Vesamäki), Neitsyt Maria lupauksien lapsen kanssa (Marie Finne-Bray), sekä musisoivat paimenet (piano Sonja Hendunen ja viulu Juulia Ahonen).

Laulukuvaelma lauletaan suomeksi, englanniksi, ranskaksi ja latinaksi.

Finne-Bray on maailmalla pitkään asunut, Oulussa syntynyt kansainvälinen laulajatähti, joka löysi osin miehensä kautta Sumiaisista suomalaisen ja keskisuomalaisen kodin 10 vuotta sitten.