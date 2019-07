Stand up -koomikko Anders Helenius poistui Levillä keikalta haulikkomiestä peläten

Jos tykkää jostakin ja on siinä hyvä, kannattaa sitä tehdä työkseen. Näin toimi Anders Helenius, joka on työskennellyt stand up -koomikkona jo yli kymmenen vuotta.

– Näin vain sattui käymään. Koska en osaa soittaa mitään soittimia, stand up oli nuorena miehenä lähempänä rokkistaran unelmaa kuin mikään muu, Helenius kuvailee.

Paraisilla Varsinais-Suomessa asuva koomikko ehti aikoinaan opiskella kandidaatin tutkinnon kauppatieteistä Åbo Akademissa. Pankissa tuli tehtyä kesätöitä, mutta stand up vei miehen mennessään.

– Olin mukana harrastelijateatterissa Paraisilla, ja käsikirjoitimme ja esitimme erilaisia huumoriesityksiä. Sitä kautta sain hyvää opetusta kirjoittaa myöhemmin omaa stand upia.

Helenius viljelee huumoria paljon omasta elämästään, mutta ottaa keikoilla jonkin verran vitsimateraalia myös suoraan yleisöltä.

Helenius esiintyy Säynätsalon Juurikkasaaressa tulevana lauantaina 20.7. Muita esiintyjiä ovat Krisse Salminen, Heli Sutela ja Heikki Vilja.

Jyväskylässä Helenius pyrkii käymään esiintymässä kerran tai pari vuodessa. Keikkapaikkana Jyväskylä on hänelle mieluinen.

– Jyväskylässä yleisö on sopiva sekoitus eritaustaista porukkaa eri puolilta Keski-Suomea.

Kaikki keikat eivät ole menneet niin kuin Strömsössä.

Kymmenisen vuotta sitten Helenius esiintyi Levillä alkutalven pimeydessä. Keikan ensimmäisellä puoliskolla humalainen mies häiritsi esitystä, mutta Helenius sai hänet hiljennettyä.

Tauolla häirikkö katosi. Onnistuneen keikan jälkeen Helenius kuuli portsarilta, että pihalla oli nähty humalainen mies katkaistun haulikon kanssa.

– Portsari kehotti pitämään silmät auki. Minun silmäni eivät ole koskaan olleet niin auki kävellessäni Levin kylän läpi hotellille, Helenius nauraa.

Haulikkomiehestä ei sen jälkeen kuulunut. Ehkä portsari oli vain halunnut vähän säikäyttää "etelän vetelää", Helenius pohtii.

Tällä hetkellä Heleniuksen aika kuluu paljon Ylen Noin viikon studio -ohjelman juontamiseen. Stand up -keikkaa tehdään, kun ehditään.

– Noin viikon studiota on tilattu keväälle 2020 asti. Lisäksi keväälle on suunnitteilla yksi kiertue, joka saapunee myös Jyväskylään.

Muutoin seuraavan vuoden suunnitelmat ovat vielä auki. Pitkään freelancerina työskennelleelle Heleniukselle keväälle asti ulottuvat suunnitelmat ovat kuitenkin pisimmät kuin moniin vuosiin.

– Sen tiedän, että tulen tekemään jotakin hauskaa. En ole siirtymässä takaisin pankkialalle. Työskentelin aikoinani sentään eurojen enkä markkojen parissa, mutta tuskin pankit huolisivat entistä koomikkoa, Helenius hekottelee.