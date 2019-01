Stripparin huumeputki poikki, edessä parempi elämä

Jyväskylässä noin kerran kuussa stripparina taiteilijanimellä Sheri esiintyvä joensuulainen Cami Keskitupa, 30, on elänyt osin rankan elämän. Jyväskylän vierailuissa on ollut sattuneesta syystä tauko, mutta pian Sheriä voi taas nähdä kaupungissa.

Stripparina hän aloitti pornokaupan privaatissa 21-vuotiaana eroottisena tanssijana, kaverin suosituksesta.

– En sen jälkeen vuosiin tanssinut, mutta jokin jäi kytemään alassa. Olen rakastanut tanssimista lapsesta asti, ja minun on helppo esiintyä. Olen nyt nelisen vuotta ollut aktiivisesti näissä duuneissa, miinustettuna yksi raskausaika ja pari kuukautta vauvan kanssa kotona. Palasin äippälomalta kuitenkin nopeasti töihin. Olen kiertänyt ympäri Suomea etelästä pohjoiseen, ja viettänyt matkalaukku elämää.

Usein stripparit ovat mukana muussakin aikuisviihteessä.

– Olen saanut useita yhteydenottoja koskien pornon tekemistä, mutta olen ollut silloin parisuhteessa eikä mieheni ole suostunut asiaan. En tiedä tulevaisuudesta, ihan mielenkiintoistahan se varmaan olisi, varsinkin ulkomailla työskennellessä, Keskitupa sanoo.

Cami Keskitupa.

Kerroit myös huumeriippuvuudestasi.

– Jouduin vääriin porukoihin jo 15-vuotiaana. Aloitin kannabiksella huumeiden käytön, ja sen jälkeen kuvioon tuli oikeastaan kaikki muutkin aineet. Olin siis sekakäyttäjä. Välillä pysyin pitempiä aikoja kuivilla, välillä taas repsuilin. Olen tätä raitista jaksoa elänyt nyt 7,5 kuukautta. Olen kyllästynyt päihteisiin ja niitä käyttäviin ihmisiin, nyt haluan elää tätä parempaa elämää.

Siskosi on samalla alalla Yhdysvalloissa. Onko teissä jokin piirre, asia tai kokemus, joka selittää asiaa?

– Olemme Tiinan kanssa molemmat kokeilunhaluisia naisia, emme pelkää haasteita, nautimme siitä, jos on ylimääräistä rahaa taskussa, ja esiintyminen on meille helppoa. Itse olen aina ollut erotiikasta kiinnostunut, ihan nuoresta. Tiinassa ja minussa on yksi eroavaisuus: minä tanssin, hän ei, Cami Keskitupa kertoo.