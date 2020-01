Sugardatingia harrastava Kirsikka: "Maksoin pikavipit pois ja nyt on rahaa merkkilaukkuihin ja matkusteluun"

Niin sanottu sokerideittailu on tullut Suomeenkin.

Taloustutkimus selvitti Huippukiva.fi:n toimeksiannosta, missä määrin Suomessa on sokerideittailua. Tuhat suomalaista vastasi sokerideittailusta siten, että reilu kolmannes naisista ilmoitti pitävänsä maksajaa hyväksikäyttäjänä. Lähes puolet naisvastaajista oli sitä mieltä, että maksaja on hyväksikäyttäjä perinteisessä prostituutiossa, kun vastaava luku sokerideittailussa on 37 prosenttia.

Miesten osalta prosentit ovat alhaisempia, eli miesten asenne on sallivampi. Erot miesten ja naisten välillä ovat suuret etenkin suhtautumisessa siihen, onko maksaja hyväksikäyttäjä vai ei: 28 prosenttia miehistä sanoo ei, kun taas naisista peräti 47 prosenttia sanoo kyllä.

Sokerideittailulla tarkoitetaan sitä, että yleensä varakkaampi ja vanhempi ihminen, usein mies, maksaa nuoremmalle tämän seurasta ja ehkä myös seksistä. Sugardatingiksi kutsuttu järjestely on houkutellut joitakin nuoria hankkimaan lisätienestejä vanhemman ihmisen kustannuksella.

Huippukiva.fi haastatteli tutkimuksen pohjalta suomalaista, pääkaupunkiseudulla asuvaa 23-vuotiasta Kirsikkaa (nimi muutettu), joka on ollut alalla pari–kolme vuotta. Hän kertoo löytävänsä asiakkaat sugardatingiin keskittyviltä nettisivustoilta.

– Tutkin asiakkaiden taustat mahdollisimman hyvin. Tapaan vain varakkaita ja siistejä miehiä. Jos olisin prostituoitu, joutuisin tapaamaan kaiken maailman resupekkoja ja silloin riskit kasvaisivat huomattavasti, Kirsikka sanoo.

Hän ryhtyi alalle, kun pikavippilaskut tekivät normaalielämisen hankalaksi.

– Parissa kuukaudessa olin maksanut tuhansien pikavipit pois ja nyt rahaa on merkkilaukkuihin ja matkusteluun.

Kirsikan päivätaksa on noin tuhat euroa. Lyhyemmistä tapaamisista hän veloittaa muutaman satasen.

– Lähes aina miehet haluavat myös seksiä, mutta yllättävän paljon he haluavat ennen kaikkea läheisyyttä ja hellyyttä, jota he eivät ilmeisesti kotona saa tarpeeksi, Kirsikka sanoo.

Huippukiva.fi on aikuisten parisuhteeseen liittyvien tuotteiden verkkokauppa.