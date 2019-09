Sunnuntaina suunnistetaan erilaisille kaupunkirasteille – Kulttuurisuunnistus täyttää jo kymmenen vuotta

Jyväskylän kulttuurisuunnistus järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009, ja järjestelytiimiin kuului silloin myös Satu Jokilahti.

Sunnuntaina 8.9. kaupunkitapahtuma starttaa syyskauden jo kymmenettä kertaa, ja Jokilahti on jälleen mukana vapaaehtoisena kulttuuriluotsina.

‒ Nykyään Kulttuurisuunnistus tunnetaan, ja sitä osataan odottaa. Ensimmäisellä kerralla arvelutti, miten kulttuuri ja liikunta yhdistyvät, mutta nyt se jo tiedetään: todella hienosti.

Jokilahden mukaan Kulttuurisuunnistuksen suosion takana on yksinkertainen kaava. Kyseessä on iloinen koko perheen tapahtuma, joka saa mukavasti liikkeelle ja tarjoaa samalla matalan kynnyksen taide-elämyksiä.

Juhlavuosi käynnistyy näyttävästi kaupunginjohtaja Timo Koiviston avaamassa tilaisuudessa Jyväskylän kaupungintalolla.

Suunnistuskohteita on kaikkiaan viisitoista, ja kaikkialle on vapaa pääsy. Mukana on edellisvuosilta tuttuja rasteja museoista Jyväskylä Sinfoniaan, mutta samalla tapahtuma tarjoaa jälleen tilaisuuden tutustua uudempiin paikkoihin, kuten Kylätupaan.

‒ Kaukaisimmat ja monelle varmasti vieraimmat kohteet löytyvät Ainolasta ja Kankaan Valkoisesta talosta, Jokilahti kertoo.

Hän ja muut kulttuuriluotsit toimivat tapahtuman vertaisohjaajina, jotka vetävät esittelykierroksia ja avustavat pisteissä.

Osa rasteista on toiminnallisempia tai tarjoaa esimerkiksi harvinaisen pääsyn kulisseihin.

‒ Kulttuurisuunnistuksen perinteiseen arvontaan voi osallistua jo neljän rastin jälkeen, joten tapahtuma on kaikille helposti lähestyttävä. Suunnistaa voi vaikkapa lastenvaunujen tai kävely­sauvojen kanssa.

Varhaiskasvatuksen opettajana työskentelevää Jokilahtea itseään kiinnostavat erityisesti lastenkulttuurikohteet.

‒ Sataman kuntokatsastuspiste on myös hyvä idea. Maisemat ovat siellä upeita, ja Jyväskylä-logon kanssa voi napata selfien, hän naurahtaa.