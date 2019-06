Suomalaisen eurodancen veteraaniryhmät tekevät 25-vuotisjuhlakiertueen – ysärihitit soivat syksyllä Jyväskylässä ja Jämsässä

Suomalaisen eurodancen veteraanikokoonpanot Movetron ja Waldo's People viettävät tänä vuonna 25-vuotisjuhliaan. Ysärin kuninkaalliset -kiertue starttaa syyskuussa Seinäjoelta ja päättyy 29.11. Jämsän Himos Areenalla. Jyväskylän Paviljongin Club Olohuoneessa kymmenen esiintymisen pituinen turnee pysähtyy 19. lokakuuta.

Suomalaisen ysäripopin suuruuksien lisäksi Oulussa, Jyväskylässä, Kajaanissa ja Rovaniemellä esiintyy myös ruotsalainen genren laulajatähti Pandora. Lisäksi kiertueella ovat mukana maaliskuussa 7300 päivää -singlen yhdessä HesaÄijän, Dannyn ja Erikan kanssa julkaissut DJ Oku Luukkainen sekä myös 25-vuotisjuhliaan viettävä DJ Ice K.

Yhä alkuperäiskokoonpanossaan toimivan Movetronin muodostavat laulaja Päivi Lepistö sekä kosketinsoittaja Jukka Tanttari ja Timo Löyvä. Löyvä tunnetaan myös Kolmannen Naisen kitaristina.

– On ihanaa täyttää 25 vuotta kun vanhat fanit on perässä edelleen – ja sen lisäksi uusi sukupolvi on todellakin löytänyt ysäri-ilottelun! Keikoilla osataan uudet biisit kuin vettä vaan. Odotamme niin innolla, että pääsemme juhlakiertueelle yhdessä Waldon kanssa, Movetron hehkuttaa järjestäjän tiedotteessa.

Waldo's Peoplen keulahahmot ovat Waldo eli Marko Reijonen ja Karoliina Kallio. Kuva: Jukka Vahter

– On aivan käsittämättömän hienoa päästä tekemään tämä kiertue juuri tämän porukan kanssa. Paljon on virrannut vettä Lepsämän joessa siitä, kun ensimmäistä kertaa tapasin Movetronin Päivin Emma-gaalan jatkoilla vuonna 1995. Sen jälkeen tiemme ovat kohdanneet aina silloin tällöin ja olemme tehneet paljon juttuja myös yhdessä. On ollut myös hieno huomata, että uusi sukupolvi on löytänyt ysärin ilosanoman. On sanomattakin selvää että nykyisen suuruinen suosio ei olisi mahdollista ilman kahden ikäpolven fanitusta, kommentoi Waldo alias Marko Reijonen samassa tiedotteessa.

Movetronin tunnetuin kappale lienee 1995 julkaistu Romeo ja Julia. Ryhmän samannimistä debyyttialbumia myytiin lähes 100 000 kappaletta. Waldo's Peoplen suurimmat hitit puolestaan ovat U Drive Me Crazy ja Lose Control.

Konserttien lipunmyynti alkaa 9. kesäkuuta.