Suomalaisen rockin kuningatar tänään Jyväskylässä

Jyväskylässä Pub Juomassa on tarjolla perjantaina 5. huhtikuuta historiaa, kun ravintolan illassa esiintyy Marija "Muska" Babitzin. Muskaa pidetään naisena, joka ensimmäisenä naisena Suomessa teki rock-levyn.

Muskan (s. 1952) aloittaessa laulajanuransa 1969, hän oli ainoa suomalainen naispuolinen rocklaulaja. Hänen ohjelmistossaan oli muun muassa Janis Joplinia (s. 1943) ja Tina Turneria, joiden biisejä löytyy Muskan keikkaohjelmistosta edelleen.

Muskan ensimmäinen single Kirjoita postikorttiin julkaistiin 1971 ja lp-levy Muska 1973. Tältä esikoisalbumilta löytyy legendaarinen Krokotiilirock sekä muita covereita muun muassa Chuck Berryltä, Nasarethilta, Suzi Quatrolta sekä Sladelta. Levyllä soitti koko joukko suomalaisia, tuon ajan huippumuusikoita, kuten Albert Järvinen, Pekka Pohjola ja Ronnie Österberg.

Tämän jälkeen on Muskalta julkaistu monia albumeja, kuten Tää se päivä on, Pienet suuret pojat, Pidä kii, Kulissit sekä tuorein Majakanvartija (2015). Kokoelmalevy Muskan hitit ylsi marraskuussa 2012 platinalevyyn.

Muska Babitzin on venäläisen emigranttiperheen tytär. Perhe on ollut ja on täynnä musiikin lahjakkuuksia, kuten Sammy (kuoli 1973 Jyväskylässä), Kirka (kuoli 2007), Ykä (s. 1955) ja Anna (s. 1960).