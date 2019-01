Suomalaisen yleisurheilun uudistaminen on jyväskyläläistaustaiselle Sami Itanille "sydämen projekti"

Jyväskyläläistaustainen Sami Itani valittiin marraskuussa yllättäen Suomen Urheiluliiton (SUL) puheenjohtajaksi. Hänen toimikautensa alkoi virallisesti vuodenvaihteessa, mutta käytännössä työt alkoivat heti valinnan jälkeen.

– Olen halunnut tehdä huolella perus- ja selvitystyön, koska kohta täytyy tehdä isoja päätöksiä, enkä halua tehdä niitä omien mielikuvieni vaan laajan katsannon perusteella, Itani sanoo.

Itani, 31, valittiin yleisurheilun ykköspäättäjäksi ennätyksellisen nuorena, ja entinen kymmenottelija on kiitollinen, että urheilijoiden ja valmentajien lisäksi myös seuratoimijat ovat ottaneet hänet hyvin vastaan. Ennen Itanin valintaa urheilijat olivat kritisoineet kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelän johdolla SUL:ia esimerkiksi siitä, että urheilijoista ei välitetä tarpeeksi. Puheenjohtajaa valittaessa Itani oli avoimesti uudistuksia ajanut ehdokas.

– Sanoin hyvin avoimesti, minkälaisia linjoja ja muutoksia haluan ajaa, minkä seurauksena liittovaltuustossa lähes kaikki antoivat minulle äänensä. Se antaa mandaatin ja oikeastaan velvollisuuden ajaa muutoksia, joista puhuin.

Itanin pääteemoja olivat talous, yhdessä tekeminen ja huippu-urheiluun keskittyminen. Talouspuoleen, tiedottamiseen ja läpinäkyvyyteen liittyvistä uudistuksista kuullaan lisää jo ensi viikolla, kun SUL:n uusi hallitus pitää ensimmäisen kokouksensa 23.1.

Tälle vuodelle SUL:n budjetti on jo Itanin mukaan naulattu niin, että kuluja karsitaan kaikesta muusta liiton toiminnasta paitsi huippu-urheilusta. Itani haluaa kuitenkin selventää, että kyse ei ole siitä, että hän pitäisi huippu-urheilua harrasteurheilua tärkeämpänä.

– Ne ovat molemmat tärkeitä. Kysymys on siitä, mikä on liiton rooli.

Itanin mielestä se on ongelmallista, jos SUL:n kaltaisessa organisaatiossa on hyvin erilaisia käsityksiä sen identiteetistä.

– Identiteettiä pitää ohjata tiettyyn suuntaan, ja mielestäni se on huippu-urheilutoiminta, Itani sanoo.

Jos SUL:n toimintaa, kuten massajuoksutapahtumia tai lasten ja nuorten liikuntaa, siirretään seurojen vastuulle, Itanin mukaan niille annetaan siihen myös resursseja.

"Kaikki osaaminen ei ole meidän liitossa"

Yhdessä tekeminen tarkoittaa Itanin mukaan muun muassa sitä, että rikotaan rajoja yleisurheiluperheen sisällä.

– Meillä on paljon osaamista ja kokemusta, mutta sitä myöten myös siiloutunutta osaamista. Mielestäni puheenjohtajalla on tärkeä rooli olla siltojenrakentaja ja sosiaalinen liima. Kaikilla sidosryhmillä yleisurheilun sisällä on sama tahtotila auttaa suomalaista yleisurheilua. Tavat ja mielipiteet, miten se tehdään, ovat vain toisilla hyvin erilaisia. Heidän kesken täytyy saada dialogi rakentavasti käyntiin. Toistaiseksi se ei ole aina ollut hirmu rakentavaa, kun on pidetty omasta mielipiteestä kiinni.

Itani haluaa myös tehdä yhteistyötä muiden lajiliittojen kanssa.

– Kaikki osaaminen ei ole meidän liitossa, eikä kaikkea tarvitse tehdä itse yksin.

Siitä huolimatta Itani sanoo, että hän aikoo ajaa ”verrattain aggressiivisesti yleisurheilun etua julkisessa päätöksenteossa”, sillä hän kokee, että SUL on jäänyt lajiliittojen joukossa hieman muiden jalkoihin.

Urheilijakohtainen päätöksenteko valmennusjohtajan vastuulla

Itani korostaa myös, että hän ei ole missään nimessä ”diktaattorimainen” johtaja. Hän myöntää oman kokemattomuutensa ja haluaa ajaa muiden osaamista hyödyntäen ”hallitusti merkittäviä muutoksia”.

Itanin mukaan siitä ei ole pelkoa, että hänen läheiset välinsä urheilijoihin voisivat johtaa joidenkin suosimiseen. Urheilijakohtainen päätöksenteko, kuten rahanjako, on valmennusjohtajan vastuulla.

– Tulen kunnioittamaan täysillä valmennusjohtajan mandaattia, enkä missään määrin vaikuta urheilijakohtaiseen päätöksentekoon, Itani vakuuttaa.

Siitä huolimatta Itani kokee tärkeäksi, että urheilijoiden ja valmentajien esille nostamat teemat kuuluvat suoraan SUL:n hallitukseen asti, sillä urheilijat ovat liiton tärkein sidosryhmä.

– Olen kysynyt valmennusjohtajalta ja toimitusjohtajalta luvan, että sopiiko, jos soitan meidän tukiurheilijat ja -valmentajat läpi ja keskustelen tietyistä teemoista.

SUL:n uutena valmennusjohtajana aloitti tammikuun puolivälissä Kari Niemi-Nikkola. Itani uskoo, että Niemi-Nikkolan ja SUL:n toimitusjohtajan Harri Aallon kanssa he muodostavat toimivan tiimin.

Pariisin EM-kisoissa 2020 useita mitalikandidaatteja

Itani toivoo, että hänen työnsä tulokset näkyisivät yleisurheilun arvokisamenestyksessä jo vuoden 2020 Pariisin EM-kisoissa.

– Sekä miehet että naiset pystyvät saavuttamaan mitaleja, ja potentiaalia on kaikissa yleisurheilun lajiryhmissä.

Itanin mukaan Suomessa ollaan onnekkaassa tilanteessa, sillä junioreissa on tällä hetkellä kultainen sukupolvi, jota ei saa menettää. Tavoitteena on, että mahdollisimman monesta heistä tulisi mitalikandidaatti arvokisoissa.

– Jos meillä on yksi potentiaalinen urheilija, niin liittoa tuskin voi syyttää siitä, jos hän ei menesty. Mutta jos meillä on 10–20 potentiaalista urheilijaa ja he eivät kollektiivisesti pääse tavoitteisiinsa, niin silloin liiton on kannettava vastuuta.

Työt Adecco Finlandissa jatkuvat

SUL:n puheenjohtajuus ei vaikuta Itanin töihin Adecco Finlandissa, jossa hän on varsinaisesti henkilöstöjohtaja, mutta siirtyi viime syksynä rotaatiorooliin liiketoiminnan puolelle ja toimii aluejohtajana pääkaupunkiseudulla. Itani sanoo, että se helpottaa SUL:n töitä, kun hänen ei tarvitse matkustaa niin paljon, vaikka työnkuvan muutos ei puheenjohtajuuteen liittynytkään.

Itanin mukaan SUL:n asioita jaksaa hoitaa täysillä töiden ohessa.

– Tämä on sydämeni projekti. En usko, että energiat loppuvat tähän puuhaan.