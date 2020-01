Suomen Pamelalta toinen single ystävänpäivänä – Kaunotar herätti ihastusta lomareissulla

Suur-Jyväskylän Lehden verkkosivulla kerrottiin vähän aikaa sitten laulaja Johanna Kuvajasta, joka vertautui heti keskisuomalaisten omaan, kansainvälisaen julkkikseen Pamela Andersoniin. Andersonillahan on sukulaiskytkös Saarijärvelle.

Kuvaja on oikeasti lahjakas laulaja ja biisintekijä, jonka ensimmäinen single Shower oli 15 viikkoa hittilistalla neljässä eri maassa. Viime viikolla se nousi myös Belgian hittilistalle.

Johanna Kuvaja lomareissullaan. Kuva: Johanna Kuvajan kotialbumi

Kuvajan toinen single Back For Good julkaistaan ystävänpäivänä. Biisi on tyyliltään Roxette-Abba-linjaa. Naisen kolmas single Wanna Make Love to You on myös jo tallennettu, mutta Johanna on lähdössä pian Lontooseen viimeistelemään sitä. Biisin tuottajana toimii kansainvälisesti erittäin tunnettu miksaaja Sefi Carmel.

Kuvaja pystyy laulamaan viittä oktaavin äänialaa. Alalla uskotaan, että hän näyttääkin todelliset kykynsä seuraavien sinkkujen aikana.

Sen jälkeen, kun Johanna Kuvajan tarina kerrottiin sjl.fi, myös suomalainen iltapäivälehti kiinnostui “Pamelasta”, kun hän tähän asti oli ollut “Sabrina”. Nyt Johanna on saanut vahvistusta Pamela-lookilleen: oltuaan juuri lastensa kanssa Kanarialla lomalla, hän pukeutui punaiseen, pamelamaiseen uimapukuun ja sai rannalla etenkin miehet kuumaksi. Osa paikallisista miehistä kulki Johanna perässä huudelleen “Pamela, Pamela”. Kuvaja uskoo, että Sabrina-nimi on nyt poispyyhkäisty, mutta laulajana ja muusikkona hän haluaa jäädä fanien mieleen Johanna Kuvajana, ei Pamelana.