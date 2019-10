Suomen Sabrina haluaa shokeerata: Työn alla on hitti Wanna Make Love to You

Suomen Sabrinaksi kuvailtu Johanna Kuvaja on tehnyt nyt kansainvälisen musa-avauksen.

Sabrina oli muodokas laulaja, joka seikkaili videoissaan muun muassa uima-altaassa bikineissä. Niin ikään muodokas Kuvaja teki itsensä kerralla tunnetuksi Shower-biisillään ja siihen liittyneillä rohkeilla kuvillaan. Tyyli jatkuu, sillä Kuvajan uusin, työn alla oleva biisi on nimeltään Wanna Make Love to You.

Vaihtoehtona takataskussa oli Shy-biisi.

– Ennen Shower-biisiä olin tehnyt balladin Back for Good. Kävin Espanjassa harjoittelemassa sitä Jyväskylässä vaikuttaneen Maija Hapuojan luona, ja sitten kävin toisen kerran laulamassa sen studiossa. Mun piti alun perin julkaista se ensin, mutta olin jotenkin epävarma sen julkaisusta. Näillä näkymin Back for Good julkaistaankin vasta tammikuussa.

Back for Good -biisi poltteli kuitenkin sen verran Kuvajan käsissä, että hän halusi koittaa, josko siitä saisi paremman miksaamalla sen uudestaan.

– Otin yhteyttä Sefi Carmeliin, joka miksasi Shower-biisin, ja kysyin, voisiko hän miksata myös balladini uudestaan. Sefi tykkäsi kovasti Shower-biisistäni, erityisesti hän kehui biisin tarttuvaa kertosäettä.

– Annoin Sefille miksausprosessin aikana monta kertaa ohjeita ja pyysin korjauksia milloin mihinkin. Pelkäsin joka palautuksen jälkeen, että hän suuttuu minulle, kun opastan tähtimiksaajaa. Pelkäsin avata joka kerta Sefin viestit, mutta hän olikin superystävällinen ja kehui kovasti biisiä. Lopuksi Sefi laittoi mulle julkisen palautteen, että olen superlahjakas artisti, Johanna Kuvaja kertoo.

– Sefi pyysi mua lähettämään hänelle kuultavaksi muitakin biisejäni, ja lähetin hänelle kahdeksan biisin kotidemoversiot. Sefi kehui kovasti biisejä, ja sanoi, että joukossa on monta potentiaalista hittiä. Kaksi nousi kuitenkin ylitse muiden, Shy ja Wanna Make Love to You. Vastasin Sefille, että kun kerran minua kutsutaan jo nyt Suomen Sabrinaksi, niin mennään sitten rohkeasti sillä linjalla eteenpäin ja valitsin Wanna Make Love to You -biisin. Tarkoitus on tehdä siitä hitti. Biisi tulee ulos ensi vuonna.

– Tämä ala vaatii hieman shokeeraamista, ja tämän biisin sanat voivat saada ihmisten korvat punottamaan. Täytyy vaan peittää omien lasten korvat biisiltä, Johanna Kuvaja sanoo ja nauraa.