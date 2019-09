Suomen Sabrinaksi sanottu Johanna Kuvaja kohauttaa rohkeilla promokuvillaan – nainen nousee kotimaisen musiikin huipulle vahvasti jyväskyläläisin voimin

Jyväskylä on yksi Suomen virkeimmistä musiikkikaupungeista. Täällä on bändejä ja musiikintekijöitä. Tämä heijastuu myös muualle.

Suomen Sabrinaksi rohkeiden promokuviensa vuoksi tituleerattu tamperelainen Johanna Kuvaja tekee singlensä Shower myötä tätä kunniaa Jyväskylälle.

– Laulunopettaja Maija Hapuoja Jyväskylän pop-jazz konservatoriosta on treenannut minua Espanjan huvilallaan juuri Shower-biisiä varten. Hän kuuli balladini demonauhan ja ehdotti, että tulisin hänen luokseen Espanjaan viikoksi treenaamaan sitä. Maija tykästyi Shower-biisiin, ja kannusti tekemään sen ensin.

Balladi julkaistaan mahdollisesti jo ensi kuun lopussa.

– Säveltäjä ja musiikkituottaja Torsti Spoof puolestaan teki aikoinaan kanssani ensimmäisen demonauhani omasta biisistäni. Hän uskoi ensimmäisenä kykyihini. Biisin nimi on Kevyt kuin höyhen. Torsti on edelleen auttanut minua kuuntelemalla muun muassa Shower-biisini ja tulevan balladini kertoen mielipiteensä niistä. Hän on myös ohjannut minua olemaan yhteydessä oikeisiin paikkoihin ja ihmisiin. Hänen kauttaan löysin nykyisen cvt-lauluopettajani, näyttelijä Petra Karjalaisen, jolla on ollut iso merkitys Showerin tulkintaan.

Shower-biisin synty on mielenkiintoinen.

– Mulla oli nettisuhde erääseen australialaiseen nuoreen mieheen. Hän sitten sanoi erään puhelun jälkeen, että kun hän menee suihkuun seuraavan kerran, niin mä saan mahdollisesti katsoa sitä tapahtumaa Skypen välityksellä. Tätä puhelua odotellessani mietin, että uskaltaakohan hän toteuttaa sen. Aloin hyräillä biisin kertsiä: "Woah, can I see you in the shower?". Sitten hän oikeasti meni suihkuun, ja katselin tapahtumaa Skypen välityksellä.

Ihan tavanomaisesta kolmen lapsen äidistä ei siis ole kyse.

– Menetimme homeen takia talomme ja terveytemme, irtisanouduin töistä ja avioliittoni kariutui. Taloudellisia tappioita tuli noin miljoona euroa, eikä vakuutus korvannut mitään. Kärsin edelleen terveysongelmista homeen takia. Muun muassa vasen käsi tärisee koko ajan, ja näköni sumentuu usein. Talvella minulla on äänen kanssa vaikeuksia Suomessa, joten toiveenani on muuttaa ulkomaille talvikuukausiksi.

Johanna Kuvajalla on takanaan piano-opinnot Kuopion Konservatoriossa, kanteleensoiton suomenmestaruus (kolme kertaa) kanteleryhmän kanssa sekä viulunsoiton ja lauluopintoja. Lisäksi hän on kasvatustieteiden maisteri ja musiikinopettaja. Hän laulanut viihde-orkesterin solistina useita vuosia, ja tehnyt tyttöduona keikkoja ympäri Suomen opiskeluaikoina.

Johanna Kuvaja ei kaihda esitellä vartaloaan, johon on kolmen lapsen äitinä tyytyväinen. Musiikki on kuitenkin pääasia. Kuva: Petteri Kaakinen

Julkisuudessa Kuvaja on kohahduttanut rohkeilla promokuvillaan.

– Vedän rajan siihen, mikä tuntuu hyvälle. Shower-biisi vaati tietenkin paljasta pintaa, ja olen sujut kroppani kanssa, joten en nähnyt estettä sille, miksi en olisi voinut mennä suihkukuviin. Mua on kysytty usein malliksi, ja olen aina kieltäytynyt. Jopa miestenlehtiin. Jos mallina olo liittyy jotenkin mun musiikkiin, niin sitten on eri juttu, Johanna Kuvaja sanoo.