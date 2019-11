Suomen Sabrinan Shower-hitti soi neljässä maassa 50 radiokanavalla ja tarjouksia satelee – "Kieltäydyin miestenlehdistä, pornosta ja escort-palveluista"

Suomen Sabrinaksi tituleerattu Johanna Kuvaja on shokeerannut kotimaista julkisuutta rohkeilla poseerauskuvillaan. Shower-biisiin liittyvissä kuvissa nainen esiintyy suhteellisen seksikkäänä.

– Pitää olla tyytyväinen, että kolmen lapsen jälkeen voi vielä mennä suihkukuvaukseen. Eroottisuus on yksi luonnollinen osa minua, ja en oikein voinut mennään suihkuun villapaita päälläkään, nainen kertoo hymyillen.

Johanna Kuvaja halusi luonnolliset suihkukuvat levyynsä. Kuva: Petteri Kaakinen

Kotimainen media onkin ollut naisesta kiinnostunut. Apajille ovat nyt tulleet myös muut.

– Olen saanut tarjouksia miestenlehdistä, pornosta ja escort-palveluista. Mutta ei kiitos, pidetään vaatteet yllä ja keskitytään musiikkiin.

Tällä hetkellä Kuvajan pitää kiireisenä Wanna Make Love to You -biisi, minkä hän lähtee nauhoittamaan Lontooseen joulukuussa. Biisin tuottaa palkittu tuottaja Sefi Carmel, joka miksasi myös Shower-biisin. Carmel on miksannut musiikkia muun muassa David Bowielle ja Phil Collinsille.

Kuvaja aloitti pari viikkoa sitten oman Shower Soap -radio-ohjelmasarjan hollantilaisessa Winkelwagen-show´ssa, mikä kuuluu Hollannin lisäksi Belgiassa, Kanadassa, USA:ssa ja Espanjassa 104 eri radiokanavalla. Shower on tällä hetkellä NED.FM:n hittilistalla sijalla 15, minne biisi pääsi yhdeksän viikkoa sitten voitettuaan radiokilpailun äänestyksen. Hittilista soi neljässä maassa 50 radiokanavalla.

Johanna Kuvaja on tykästynyt jyväskyläläisen Petteri Kaakisen kuviin. Kuva: Petteri Kaakinen

Jyväskylä on ollut keskeinen osa Kuvajan uraa.

– Promokuvien ottajaa etsiessä kuulin erään ammattikuvaajan kautta jyväskyläläisen Petteri Kaakisen suihkustudiosta. Ja kun näin hänen Instagram-tilinsä, tuli heti sellainen tunne, että tämä on oikea paikka ja oikea kuvaaja mun Shower-biisiä varten. Aluksi ei ollut edes tarkoitus kuvata mitään liian paljastavaa materiaalia, mutta jotenkin innostuin kuvauksissa. Päätin myöhemmin tulla vielä toisen kerran Jyväskylään kuvauksiin. Samalla otettiin ”teaser video” minun Instagrammiani varten. Sitten olinkin yhtäkkiä Suomen Sabrina, Kuvaja kertoo.

– Imagoni vaihtelee täysin biisin aiheen mukaan. Seuraavaksi on vuorossa rakkausballadi, jonka singlen kannessa olen hattu päässä talvella. Wanna Make Love to You -biisiin suunnittelen mielessäni omatekoista kotivideota omalta sängyltäni kännykällä kuvattuna. Saa nähdä uskallanko toteuttaa sen, Johanna Kuvaja sanoo arvoituksellisesti.