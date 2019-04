Suomen parhaat paikalla – Finnish Pool Tour pelataan Jyväskylässä

Finnish Pool Tour on Suomen ykköskiertue biljardissa. Tourilla pelaa 40 lajin parasta ympäri maan.

Kausi koostuu neljästä FPT:n osakilpailusta ja neljästä SM-kilpailusta. Lisäksi kauteen mahtuun myös jokaisen lajin SM-kilpailut ja kauden päätteeksi FPT-karsinnat. Sarjan pohjalta valitaan myös maajoukkue-edustukset ja tämä kisa on myös ensimmäinen, joka huomioidaan vuoden 2020 EM-kotikisojen joukkuetta valittaessa. Kisat pelataan Tampereella.

Nyt tuo lajin terävin kärki tulee Jyväskylään, Billiard & Darts Black Diamondiin kisaamaan. Mukana ovat muun muassa Petri Makkonen, joka on moninkertainen biljardin EM-, PM- ja SM-kilpailuiden mitalisti. Tällä hetkellä hän on maailmanlistan sijalla 17.

Mukana on myös Kim Laaksonen, joka on myös moninkertainen SM- ja EM-mitalisti, Jani Uski, jolla SM-mitalien lisäksi on 8-pallon EM kulta vuodelta 2017.

Ensi viikonloppuna 6.–7. huhtikuuta järjestettävään osakilpailuun osallistuu myös kaksi jyväskyläläistä pelaajaa: Henrik Öhrnberg on FPT rg listalla sijalla 12 sekä villillä kortilla kisaan osallistuva Mikko Kallioinen.

Kilpailut ovat kaksipäiväiset. Lauantaina kello 10 alkaen pelataan alkukierroksen pelit ja sunnuntaina kello 12 alkaen pelataan 16 cup.

Jyväskylän osakilpailu kantaa nimeä TAOM 8-ball Finnish Pool Tour. FPT tuodaan nyt toista kertaa TAOM-liidun kotikulmille.