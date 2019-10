Suomen tunnetuin pornotähti Henry Saari kansainväliseen elokuvaan ja tv-sarjaan

Suomen tunnetuin pornotähti Henry Saari palaa parrasvaloihin. Mies on mukana Rendel 2 -elokuvassa, joka tulee ulos 2021 sekä tv-ohjelmassa Olet mitä syöt, joka alkaa pyöriä joulukuussa MTV3-kanavalla.

Fantasiaelokuvan ensimmäinen osa (2017) on nähtävissä TV5:lla perjantaina 1. marraskuuta. Tässä kotimaisessa elokuvassa eurooppalainen rikollisjärjestö Vala on jo vuosia lahjonut virkamiehiä runnoakseen läpi testaamattoman Nh25-rokotteen kolmannen maailman markkinoille. Sitten kasvoton sankari Rendel aloittaa taistelunsa järjestöä vastaan.

Saari on mukana elokuvan 2-osassa, jonka kuvaukset on juuri saatu päätökseen Kainuussa ja jonka kuvauksia on viikolla jatkettu Jyväskylässä. Jyväskylässä Saari ei ollut.

Elokuva tulee ulos 2021 täysin englanniksi näyteltynä ja kansainväliseen levitykseen. Mukana on muun massa tunnettu brittinäyttelijä Sean Cronin, joka muistetaan elokuvista Mission Impossible – Rogue Nation (2015), Harry Potter ja Salaisuuksien Kammio (2002) sekä James Bond -elokuvien sivurooleista.

– Oli kunnia päästä mukaan. Ammattitaitoani arvostettiin, minulla on näkyvä, paljon leffassa puhuva sivurooli. Jatkotuotantoja on nyt hyvä odotella tällaisen merkkipaalun jälleen, Henry Saari kertoo Keskisuomalaiselle.

Henry Saari ja Pippa Laukka Kuva: MTV3

Saari tekee ryminällä paluun julkisuuteen, kun hän esiintyy myös Olet mitä syöt -tv-ohjelmassa. Joulukuussa alkavalla kaudella mukana on 10 julkisuudesta tuttua suomalaista, joiden apuna, tukena ja valmentajana elämäntaparemontissa ja kamppailussa hyvinvoinnin puolesta toimii jo aiemmalta kaudelta tuttu hyvinvointilääkäri Pippa Laukka.

Entisen Mr. Finlandin, Henry the Great -taiteilijanimellä tunnetun aikuisviihdekonkarin kamppailulle kilojen kanssa on aika panna piste. Ohjelmatiedotteen mukaan “sixpäkki on vaihtunut pallomahaan ja lähtötilanne on hengenvaarallinen”.