Suomihitit saavat aikaan hyvät bileet

Joku Paikallinen Bändi on hyvä nimi bändille. Yhtyeen rumpali Tuomas Hillervo sanoo, että jokaisella keikalla he saavat kertoa ainakin yhden kerran, mistä nimi tulee. Se jää myös hyvin ihmisten mieleen.

Joku Paikallinen Bändi perustettiin 20 vuotta sitten Kemissä, ja nykyisessä kokoonpanossa se on ollut kuusi vuotta. Hillervo kertoo, että monen soittajan paikka on ”periytynyt” isoveljeltä tai kaverilta. Hän on soittanut yhtyessä rumpuja kymmenen vuotta.

– Yhtyeen nimen tarina menee niin, että yksi yhtyeen perustaja teki 90-luvulla portsarin hommia Kemissä. Asiakkaat kysyivät ovella, että mikä bändi esiintyy, eikä hän ikinä muistanut bändin nimeä. Hän vastasi vaan, että joku paikallinen bändi. Siitä tuli bändin nimi.

Joku Paikallinen Bändi tekee vuosittain 120–130 keikkaa. Tällä hetkellä on ensi toukokuun loppuun asti listalla 52 keikkaa.

Vuoden viimeiset keikat nykyisin salolainen bändi tekee Jyväskylän Londonissa 28. ja 29.12. sekä Jämsän Himoksella 31.12.

Hillervon lisäksi bändiin kuuluvat Matti Palenius, Jussi Sinervo ja Lauri Vilhonen. Yhtye ei soita keikoillaan omaa musiikkia, vaan luottaa suomalaisiin rockklassikoihin.

– Soitamme esimerkiksi Popedaa, Eppu Normaalia, Apulantaa ja Dingoa. Meillä on vain isoimmat biisit ohjelmistossa. Listalle on tullut uuttakin, sillä viime vuosina on tullut hyvää musiikkia. On pystynyt ottamaan ohjelmistoon Haloo Helsinkiä, Lauri Tähkää ja Robinia. Meillä on aika paljon omia sovituksia, mutta ei kuitenkaan liikaa. Meidän tehtävämme ei ole tehdä taidetta, vaan tuodaan tuttuihin biiseihin oma mauste mukaan, Tuomas Hillervo sanoo.

Muiden biisejä on hänen mukaansa kiva soittaa, kun kaikki biisit ovat keikalla hittejä.

– Ei ole toistaiseksi kannattanut tehdä omia, kun muut ovat tehneet niin hyviä.

Bändin suosion syynä on Hillervon mukaan varmaankin se, että he vetävät keikan aina täysillä.

– Emme vedä koskaan keskivertoista keikkaa. Olemme pystyneet vuosien aikana uusiutumaan ja saaneet valtakunnan näkyvyyttä esimerkiksi SuomiPop-risteilyillä. Esiinnymme muutenkin laivoilla säännöllisesti. Lisäksi ihmiset tietävät, että kun tulevat meidän keikalle, niin aina on hyvät bileet.

Sellaiset on luvassa myös Himoksella uudenvuoden aattona. Joku Paikallinen Bändi on esiintynyt Himos Areenalla monta kertaa, viimeksi vuoden alussa.

– Se on kiva keikkapaikka ja puitteiltaan hyvä. Kehitämme jotain extraa illaksi, kun on uusivuosi. Jyväskylän London on yksi vakiokeikkapaikkamme, ja siellä on mukava esiintyä. Yleensä soitetaan 1,5 tuntia putkeen eli noin 18 biisiä illan aikana, Hillervo sanoo.