Suomimetallin ykkösnimi Stam1na aloittaa syyskiertueensa Jyväskylästä – kiertää loppuvuodesta ulkomailla, seuraavat Suomen klubikeikat vasta 2021

Etelä-Karjalan Lemiltä kotimaisen raskaan rockin kärkeen viime vuosikymmenellä ponnistanut Stam1na aloittaa Octopussy 2019 -syyskiertueensa 24. lokakuuta Jyväskylän Tanssisali Lutakosta. Seitsemän kotimaassa soitetun konsertin jälkeen yhtye suuntaa Keski-Eurooppaan, jossa se lämmittelee lauteet 25 keikan ajan kotimaiselle Insomniumille ja amerikkalaiselle The Black Dahlia Murderille.

Tour Like a Grave 2019 -kiertue pysähtyy muun muassa Pariisissa, Barcelonassa, Madridissa, Budapestissä, Münchenissa, Roomassa, Wienissä ja Berliinissä.

Jouluun puolessavälissä bändi palaa taas kotimaan kamaralle vielä neljän keikan ajaksi, joisa yksi soitetaan Jämsän Himos-Areenalla 20. joulukuuta. Seuraavan kerran Stam1na aikoo kiertää kotimaan klubeissa vasta vuonna 2021.

– Octopussy on hirviömäisen mittava, kuten pitääkin. Insomniumin kanssa toteutuva Eurooppa-osuus levittää Stam1nan lonkeroita muutamiin aivan uusiin kohteisiin. Tulevan kevään koittaessa bändi keskittyy uuden biisimateriaalin työstämiseen. Harppuunat ojoon ja rommit hollille, laulaja-kitaristi Antti Hyyrynen kommentoi bändin tiedotteessa.

Stam1nan kahdeksas studioalbumi Taival ilmestyi syksyllä 2018. Suoraan Suomen albumilistan ykköseksi noussutta kokopitkää on myyty kultalevyyn oikeuttava määrä.

Yhtye on levittänyt suomenkielisen metallin ilosanomaa ulkomailla aikaisemminkin. Euroopassa tehtyjen kiertueiden lisäksi Stam1na on esiintynyt muun muassa Japanissa.

Stam1nan kiertueen päivämäärät:

24.10.2019 Jyväskylä, Tanssisali Lutakko

25.10.2019 Nurmes, Bomba

26.10.2019 Punkaharju, Luola

01.11.2019 Kajaani, Kajaanihalli

02.11.2019 Seinäjoki, Rytmikorjaamo

08.11.2019 Lappeenranta, Holiday Club Saimaa Areena

09.11.2019 Hämeenlinna, Aulanko Areena

12.11.2019 Pariisi, Alhambra

13.11.2019 Bordeaux, Barbey

14.11.2019 Barcelona, Razzmatazz 2

15.11.2019 Bilbao, Santana 27

16.11.2019 Madrid, Cats

18.11.2019 Lyon, Ninkasi Kao

19.11.2019 Pratteln, Z7

20.11.2019 Wien, Arena

21.11.2019 Krakova, Kwadrat

22.11.2019 Wroclaw, Pralnia

23.11.2019 Zlin, Winter Masters of Rock

24.11.2019 Dresden, Reithalle

26.11.2019 Budapest, Barba Negra

27.11.2019 München, Backstage Werk

28.11.2019 Ludwigsburg, Rockfabrik

29.11.2019 Lindau, Club Vaudeville

30.11.2019 Bohinjska Bistrica, Winter Days of Metal

01.12.2019 Rooma, Largo

02.12.2019 Milano, Live Club

04.12.2019 Leipzig, Felsenkeller

05.12.2019 Leeuwaarden, Neushoorn

08.12.2019 Berliini, Astra Kulturhaus

09.12.2019 Frankfurt, Batschkapp

10.12.2019 Hannover, Capitol

11.12.2019 Hampuri, Markthalle

13.12.2019 Tampere, Pakkahuone

14.12.2019 Helsinnki, The Circus

19.12.2019 Kuopio, Henry's Pub

20.12.2019 Jämsä, Himos Areena

21.12.2019 Joensuu, Kerubi