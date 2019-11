Suomipunkin legenda Maukka Perusjätkä ja kuuluisa Partner-moottorisaha esiintyvät Jyväskylässä

Moottorisaha, Maukka Perusjätkä ja peruspunk. Se tiesi aikoinaan Säpinää Helsingin kaduille, ja vähän muuallekin. Suomirockin ja -punkin elävä legenda Maukka Perusjätkä on nyt 40-vuotistaiteilijajuhlakiertueella ja esiintyy Jyväskylässä Pub Juomassa perjantaina 22. marraskuuta.

Suomirockin, punkin ja uuden aallon elävä legenda Maukka Perusjätkä aloitti uransa todellakin tasan 40 vuotta sitten. Johanna-levymerkin loppuvuodesta 1979 julkaisema debyyttialbumi Säpinää ja sen nimikkokappale nousivat listojen kärkeen, ja heti seuraavana vuonna julkaistu kakkosalbumi Ennen kolmatta maailmansotaa sinetöi Maukka Perusjätkän aseman suomirockin kaanonissa.

Hullujen vuosien jälkeen Maukka Perusjätkä (oikealta nimeltään Mauri Airta) on julkaissut albumeita eri kokoonpanojen kanssa jokaisella vuosikymmenellä ja myös esiintynyt säännöllisesti yhtyeensä kanssa. Tänä syksynä mies on pitkästä aikaa pitemmällä kiertueella. Miehen muita hittejä ovat Vaatteet, Koiranpennut, Sota apatiaa vastaan ja Kun sä tuomitset mut. Myös uudempaa tuotantoa on luvassa Pub Juoman illassa. Luonnollisesti mukana on myös tarunhohtoinen Partner-moottorisaha.

Illan staralle lämmittää uuden polven suomirock-yhtye Prinssi Rohkea ja Erämaan Rotat.

Pub Juoman iltaan on vapaa pääsy.