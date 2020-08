Suosittu Ursus Factory soittaa lauantaina Lutakossa – laulaja Jussi ja rumpali Aleksi ovat Batmanin ja Robinin veroinen tiimi

Garagerock-duo Ursus Factory soittaa lauantaina Lutakon pihalla Lutakon Lippa -terassilla.

Bändin loppukesä näyttää kaikesta huolimatta yllättävän kiireiseltä, kitaristi-laulaja Jussi Pelkonen kertoo.

– Ilmeisesti Ursus Factory on sellainen bändi, joka heti koronan jälkeen ensimmäiseksi buukataan kaiken maailman pikku pippaloihin, hän naurahtaa.

– Tosi kivoja keikkoja on tiedossa, mutta vähän erilaisia kun yleensä kesäisin.

Ursus Factory sai alkunsa vuonna 2013, kun Pelkonen tapasi rumpali Aleksi Ripatin katujameissa Espoossa. Kaksikolla klikkasi heti, ja yhteistyön tuloksena on syntynyt jo kaksi albumia: Älä lopeta uskomista rakkauteen baby (2017) ja Pinkki Pilvi (2019).

– Rumpalit on yleensä kaikki ihan hirveitä kusipäitä, mutta Aleksi vaikutti tosi mukavalta jätkältä ja osasi soittaa rumpuja, Pelkonen muistelee kohtaamista.

Koska duolla on aina yhteinen missio, musiikin tekeminen, he eivät juuri tylsisty tai riitele keskenään. Vähän niin kuin Batman ja Robin, mutta tasa-arvoisempi kaksikko, Pelkonen kuvailee ystävyyssuhdetta.

Ursus Factory soittaa suomenkielistä rokkia, jolle ominaista ovat menevät kitarariffit ja nopeatahtiset sanoitukset.

Suomeksi kirjoittaminen oli bändille helppo valinta.

– Kirjoitin englanniksi musiikkia viimeksi yläasteella. Lukiossa päätin, että en enää tee sitä, koska suomeksi pystyn kirjoittamaan paljon paremmin, Pelkonen kertoo.

Suomen kielen suosio on ollut jo jonkin aikaa kasvussa muusikoiden keskuudessa.

– Ennen oli The Rasmus, HIM ja muut englanninkieliset bändit, mutta nykyään aika harva tekee Suomessa musiikkia englanniksi, Pelkonen pohtii.

Ursus Factory on saavuttanut nopeassa ajassa suuren suosion. Bändin helmikuinen Tavastian keikka myytiin loppuun vain minuutissa. Pelkonen arvelee, että tänä päivänä kuulijoita kiinnostaa entistä enemmän muusikon persoona.

– Me ei kyllä olla kovin tyypillisiä pophahmoja, meidän Instagram-tilikin on vähän sellainen faijamainen. Mutta meidän musiikissa on joku sellainen sävy, josta jengi tykkää.

Pelkonen esiintyy Ursus Factoryn kuvissa punainen mekko päällä. Samaa mekkoa laulaja piti usein yllään Pinkki Pilvi -levykiertueella.

– Tykkään käyttää mekkoa, erityisesti keikoilla. Se näyttää kivalta ja tuntuu ilmavalta, Pelkonen kertoo.

– Mutta en minä aina käytä mekkoja. Pidän vaihtelusta, ja viime aikoina olen käyttänyt keikoilla edesmenneen isoisäni vanhoja pukuja, hän lisää.

Jyväskylä on tullut Ursus Factorylle aiempien keikkojen myötä tutuksi. Kaupungista Pelkoselle ovat jääneet mieleen erityisesti indie-meininki, Vakiopaine-baari ja Yläkaupungin Yö -festarit.

– Jyväskylässä on aina ollut kivoja keikkoja. Siellä on paljon tapahtumia ja musiikista kiinnostunutta porukkaa. Aleksi aina sanoo, että ”Jyväskylä on Suomen Ateena”.