Suositun jyväskyläläisen radioäänen sattumien vuosi: Oma peli, vatsaongelmat ja uniapnea

Jyväskylässä pitkään radiotoimittajan työtä tehnyt Oku Luukkainen on jäänyt lomalle sekalaisin tuntein. Miehen elämään kun kuuluu hyvää mutta myös murheita on.

Aloitetaan hyvistä uutisista. Luukkainen saa oman pelin.

– Tää on ihan sairaan hieno homma! Noin puoli vuotta sitten muhun otettiin yhteyttä ja kysyttiin halukkuutta, että musta tehtäisiin mobiilipeli. Kyllä. Peli jonka hahmo olisi Oku. Nyt pääsin ekaa kertaa kokeilemaan demoa siitä ja on hyvä. Sen verran voi paljastaa, että pelin "supersankari" tykkää pizzasta ja harrastaa crossfittiä. Ja tavoite on ehtiä ajoissa keikalle. Siinä sivussa pitää hoitaa vähän muitakin tehtäviä. Aivan kuin omassa elämässäni. Tämä on oikeasti yksi siisteimpiä juttuja mihin oon päässyt messiin. Oku Game on ladattavissa myöhemmin syksyllä, Luukkainen hehkuttaa Instagram-tilillään.

Miehen vetämä Retroperjantai-radio-ohjelma on sekin vahvassa myötätuulessa-

– On ollut todella mahtavaa huomata, että se tekeminen ja fiilis mikä mulla on studiossa on välittynyt myös eteenpäin, Luukkainen kirjoittaa somessa.

Sitten niitä huonompia uutisia.

– Tämä ja kaikki muu duuni on myös vaatinut veronsa. Jaksaminen on ollut ensimmäistä kertaa todella koetuksella. Mulla on ollut ongelmia vatsan kanssa ja tämän lisäksi mulla on todettu vakava uniapnea. Molemmat on kuitenkin asioita, joihin voin vaikuttaa ja tehdä järkeviä ratkaisuja, että niistä ei sen suurenpaa harmia tule, Luukkainen kirjoittaa Instassa.

Luukkainen toimi juontajana Radio Jyväskylässä 2000-luvun alussa kahdeksan vuotta, minkä jälkeen siirtyi The Voiceen. 2016 Luukkainen siirtyi lopettaneelta The Voice -radiokanavalta Bauer Median Radio Novalle juontamaan Retroperjantaita. Bauerilla mies toimii musiikkijohtajana. Luukkainen on myös dj, musiikintekijä ja juontaja.