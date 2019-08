Suur-Jyväskylän Lehden lukijat kertoivat täydellisen rockfestivaalin reseptin

Suur-Jyväskylän Lehden kilpailussa lukijat pääsivät kertomaan näkemyksiään täydellisistä rockfestareista tai muistelemaan ikimuistoisia festarikokemuksia.

Palkintona oli kaksi kahden päivän lippupakettia 9.–10.8. Jyväskylässä Lutakonaukiolla järjestettävään Rock in the City -tapahtumaan. Palkitun vastauksen lähetti Eija Tuohimaa.

Ohessa kilpailun satoa:

" Mielestäni hyvä rockfestari muodostuu yksinkertaisesti näistä tekijöistä: Ensinnäkin, täytyy olla ”tarpeeksi” mielenkiintoinen artistikattaus. Hyvä aikajänne festareille on kaksi päivää (muutama nimekäs pääesiintyjä/ilta). Sillä on tietysti merkitystä, missä jokin festaripaikka sijaitsee, eli onko sinne helppo päästä esim. julkisella liikenteellä. Ja sitten, ettei totuus unohdu, tapahtuman liput eivät missään nimessä saa olla kohtuuttoman hintaisia, esim. Ruisrockin hinnoittelu on mennyt aivan överiksi. Ja sokerina pohjalla, kohtuu lämmin ja kuiva keli kruunaa kaiken mukavien ihmisten seurassa!"

" Ihmiset ovat tulleet nauttimaan musiikista. Esiintymässä vanhoja hyviä rock-bändejä sekä uusia lupaavia. Mukaan rockfestareille voi ottaa myös lapset. Artistitkin arvostavat musiikista nauttivaa yleisöä ja keikasta tulee huomattavasti parempi. Näillä rockfestareilla ei ole ongelmia järjestyksen kanssa ja palvelut pelaavat. Näiltä festareilta puuttuu suomipoppistangomarkkinaihmiskuona, jotka ovat päässeet kotoaan pois kasaantuakseen ryyppäämään statuksella: 'nyt voi sikailla luvan kanssa'."

" On vuosi 2005 ja olen backstage-järjestyksenvalvojana Provinssirockissa. Valmistaudumme illan pääesiintyjään, joka on jumalainen mörkö Marilyn Manson. Lavatekniikkaa on aiemmin saapunut kolme rekkalastillista, ja kasaamiseen on kulunut vuorokausi.

Meille valvojille näytetään backstagella jalansijat, joissa tulee seisoa melkein hengittämättä koko keikan ajan. Uhkana on, että jos inahdammekaan, niin Manson keskeyttää esityksensä ja poistuu yksityissuihkarillansa maisemista. Verikoirat tarkistavat lähimaaston, ja julman näköiset kaapinkokoiset henkivartijat supisevat headsetteihinsä.

Manson saapuu luodinkestävän auton kyydissä ihan lavalle asti. Yllään hänellä on esiintymisasun alla tietysti luotiliivit, koska hän kuvittelee olevansa Venäjällä. Keikka on järisyttävän hieno, miltei orgastinen! Mieleen jää mm. hirttosilmukoihin ripustetut kosketinsoittimet ja musiikin rytmissä tärisevä maa jalkojeni alla.

Manson poistuu välittömästi keikan päätyttyä suoraan lentokentälle, ilman encoreja ja lavakamat on purettu yhdessä hujauksessa. Elämä jatkuu entisellään, mutta tuo kokemus ei haalistu muistoistani koskaan!"

"Rockfestari on sitä parempi, mitä hiljaisemmalla helvetillinen möykkä pauhaa, mitä aikaisemmin illalla se päättyy ja mitä vähemmän se häiritsee naapurustoa. Mieluummin mahdollisimman kaukana kaikesta, ja sisätiloissa – tai ei ollenkaan. Basson yksitoikkoinen ja läpitunkeva jumputus aiheuttaa minussa pakokauhua, mutta pakoon en pääse. Käsitykseni musiikista on jotain ihan muuta kuin rock."