Jyväskylän kaupunginteatterissa aloitti elokuussa neljä uutta näyttelijää, joista Asko Vaarala on yksi. Hän aloitti Phantom – Pariisin oopperan kummitus -musikaalin sekä komedian Tämä on ryöstö! harjoitukset jo keväällä, joten kaupunki ja työpaikka ovat hänelle jo tuttuja.

Ennen Jyväskylään tuloa Vaarala näytteli Kajaanin kaupunginteatterissa 3,5 vuotta. Teatterikorkeakoulusta hän valmistui vuonna 2013.

– Halusin tulla Jyväskylään, koska täällä saan haastaa itseäni. Olen mukana elämäni ensimmäisessä musikaalissa. Hienoa, että saan olla kuorossa, tanssijana sekä näyttelijänä eikä minulla ole vetovastuuta. Tällä tavalla saan näyttämön tutuksi.

– Musikaali on loistava startti uralle täällä. Musikaalissa näyttelen oopperatalon tenoria, joka tietää arvonsa. Lisäksi minulla on musikaalissa aika paljon pieniä, mutta äärimmäisen herkullisia rooleja, Vaarala sanoo.

Kun musikaali on saatu ensi-iltaan, Vaarala jatkaa keväällä aloitettuja Tämä on ryöstö! -komedian harjoituksia.

– Se on brittiläinen komedia, jossa on vauhtia. Siinä saa venyä moneen, mikä on mahtavaa. Lähden jokaiseen produktioon haastamaan itseäni näyttelijänä. Ajattelen aina, että roolihenkilöllä on omat tavoitteet, ja mietin, mitkä ovat tavoitteeni näyttelijänä, eli mitä uusia haasteita kohti menen, Vaarala kertoo.

Vauhdikkaassa komediassa tarvitaan hyvä rytmitaju ja näyttelijöiden pitää ”pelata” saumattomasti yhteen.

– Näytelmässä on yllättäviä näkökulmia, ja koko ajan tilanne vaan pahenee. Meillä oli huutonaurua, kun luettiin teksti ensimmäisen kerran. Tämä on ryöstö! on näyttelijällekin herkkupala, ja siinä voi testata omat koomiset taitonsa. Tämä jos mikä, on yhteispeliä näyttelijöiden kesken.

Asko Vaarala muutti Jyväskylään vaimonsa ja 3-vuotiaan poikansa kanssa jo keväällä. Hän kertoo heidän kotiutuneen kaupunkiin hyvin. Mäki-Matin perhepuisto on heille yksi tärkeimmistä paikoista.

Phantom – Pariisin oopperan kummitus -musikaali tulee ensi-iltaan 7.9. ja Tämä on ryöstö! 5.10.