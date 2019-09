Tällä kertaa Anssi Kelan keikka Jyväskylässä toteutuu: Syksyn isosta projektista muusikko vain vihjaa tässä vaiheessa

Elokuun lopulla muusikko, lauluntekijä Anssi Kela ajoi Jyväskylään keikalle yksityistilaisuteen vain tajutakseen, että hän oli kuukauden päivät sovitusta päivämäärästä etuajassa.

Tulevana sunnuntaina, 8. syyskuuta miehen on tarkoitus saapua Jyväskylään tällä kertaa ihan oikeaan aikaan, kun hän esiintyy soolona seurakunnan olohuonetila Kipinässä kauppakeskus Sepässä.

Vaikka keikka järjestetään seurakunnan tilassa, artistin tarkoituksena ei ole astua Juha Tapion kaltaisten artistien varpaille hengellisen musiikin osaajana.

– Silloin tällöin on ollut keikkoja esimerkiksi kirkoissa, ja ne ovat keikkapaikkoja siinä missä muutkin. Esitettävään ohjelmistoon sillä ei ole vaikutusta, samanlaisen soolokeikkaelämysen kuulija saa niin seurakunnan olohuoneessa kuin vaikkapa pubissa, Kela kertoo Keskisuomalaisen haastattelussa.

Kulunut kesä vierähti Kelalla festarikeikkojen parissa. Viime vuonna aika kului omassa kellarissa Ääriviivoja-albumia äänittäessä.

– Oli ihana palata festareille. Viime vuonna katselin somesta haikeana kollegoita, jotka vetivät keikkoja ja tapasivat fanejaan koko kesän. Tältä kesältä mieleen jäi erityisesti isojen massatapahtumien sijaan Akaassa järjestetty Vasenkätisten Vestivaali. Keikan jälkeen oltiin bändin kanssa yhtä mieltä siitä, että se oli soitannollisesti kesän upeimpia kokemuksia. Palikat osuivat kohdalleen täydellisesti.

Jyväskylän Kipinässä Kela esiintyy soolona, kitara kainalossa. Soolokeikat ovat artistin mukaan täysin erilainen taiteenlaji kuin bändin kanssa esiintyminen, joka on enemmänkin joukkuepeliä ja bändisoiton energialla surffaamista.

– Soolokeikoilla on ollut tapana toimia elävänä jukeboksina. Menen kitaran kanssa lavalle, ja annan yleisölle mahdollisuuden vaikuttaa keikan sisältöön. Välillä tulee tosi mielenkiintoisia toiveita, ja ajaudun soittamaan kappaleita, mitä en ole vetänyt vuosiin. Siinä luodaan sellainen yhdessä tekemisen hetki, ja yleisö saa joka keikalla ainutlaatuisen kokemuksen.

Kela tunnetaan paitsi ikivihreistä kappaleistaan, myös aktiivisesta sosiaalisen median preesensistään. Aiemmin ajatusten purkupaikkana toimi kotisivujen blogiosio, nyt päivityksiä satelee säännöllisen epäsäännöllisesti muun muassa Facebookiin. Tietynlaisesta ilmiöstä voidaan puhua, sillä päivitykset saavat poikkeuksetta tuhansia tykkäyksiä ja kymmeniä kommentteja.

– Kirjoittaminen on ollut minulle aina luontevin tapa kommunikoida. Se on ennen kaikkea omien ajatusten selvittämistä. Olen aika verkkainen kirjoittaja, ja tilanteesta riippuen tavallinen Facebook-päivitys vaatii minulta kokonaisen päivän. Sellainen nopea tykittely tapahtuu sen sijaan siellä keikkalavoilla, jolloin välispiikit sun muut tulevat ihan selkäytimestä.

Syksy jatkuu Anssi Kelan osalta kevennetyllä ohjelmalla, nyt kesän festarirupeaman hellitettyä. Yksittäisten keikkojen lisäksi tulevista suunnitelmista ei artisti voi vielä paljoa paljastaa.

– Loppuvuodelle on tulossa yksi isompi asia, mitä tässä olen työstänyt. Se paljastetaan tässä syksyn mittaan sitten.

Jotain osviittaa voi kiinnostuneille antaa se, että myöhään torstai-iltana Kelan Facebook-sivulle ilmestyi kuva artistista seisomassa saman huoltoaseman autotallin oven edessä, jossa miehen esikoisalbumin Nummelan kansikuva on napattu. Asetelma on seepianväristä filtteriä myöten identtinen. Kuvatekstiksi on kirjoitetttu twinpeaksmäisen mystisesti vain: ”It is happening again...”