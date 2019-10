Tällaista on julkkiskaunottaren arki: Salitreeniä, kahvia, leffoja kotisohvalla, puheluita tädille – ja rohkeita Insta-kuvia

Julkkisten elämästä saa maallikko joskus omituisen kuvan. Esimerkiksi Instagarmia tai Facebookia seuraamalla voisi kuvitella, että eräät julkkikset eivät muuta teekään kuin matkustelevat, juhlivat ja shoppailevat.

Keskisuomalaisen kaupunkilehti Suur-Jyväskylän Lehti kysyi asiaa Suomen ehkä tunnetuimmalta naisjulkkikselta Asal Barghilta, joka kertoi päivistään kaunistelematta ja rehellisesti. Bargh kuuluu niihin julkkiksiin, jotka myös tunnistetaan kadulla ja kahviloissa.

– Kyllä mut tunnistetaan aika usein, ehkä senkin takia, että olen melko eksoottisen näköinen.

Nämä kasvot tunnistetaan Helsingissä. Kuva: Asal Barghin kotialbumi

– Mun päiväni ovat tyypillisesti hyvin arkisia. Välillä toki saattaa olla kuvauksia ja työkeikkoja, mutta muuten päivät ovat hyvin yksinkertaisia ja jopa saman toistoa. Ohjelmaani kuuluu päivittäin kuntosalia ja kahvihetki. Vaikka kuinka kiire päivä olisi, aina yritän ehtiä salille. Ja ennen sitä mun on pakko saada mun erikoiskahvia, kesäisin jäälatte ja talvisin capuccino.

Mistä tulee se pintapuolinen kuva julkkisten arjesta?

– Kun nykyään Instagram on tärkeä esimerkiksi malleille, yritän päivittää sinne kuvia, tai storyihin mun päivästä videoita. En kuitenkaan päivitä joka päivä, ellen ole ulkomailla tai muuten jotain erityistä tekemässä. Täytyy muistaa, että olen ammatiltani myös meikkaaja-maskeeraaja, joka tekee tutuille välillä ihan arkisia työkeikkoja.

Asal Bargh otattaa itsestään matkoilla kuvia, koska se on osa hänen työtään mallina. Kuva: Rockjay

Mites ne matkat?

– Äskettäin vierailin Tallinnassa Suomen Huippumissi -kilpailun tiimoilta. Tallinnassa oli erittäin lämpöinen syyspäivä, minkä kunniaksi kevensin hieman vaatetustakin katukahvilassa. Sopii mun julkisuuskuvaan. Matkusteluni vaihtelee todella paljon. Joskus sattaa olla useampikin reissu kuukauden aikana, ja sitten voi mennä puolikin vuotta ilman matkustelua. Olen freelancer, joten kaikki matkani ovat omakustanteisia.

Asal Bargh viihtyy kotonaan. Kuva: Asal Barghin kotialbumi

Mihin muuhun käytät rahaa?

– Useimmiten rahani menevät ruokaan ja kosmetiikkatuotteisiin.

Ja julkkikset seurustelevat vain julkkisten kanssa?

– Mulla on muutama hyvä ystävä, joiden kanssa käydään joskus syömässä ja shoppailemassa. Mun läheisin ihminen on kuitenkin mun tätini, soitellaan melkein päivittäin. Jos jonkun kanssa synkkaa, ja ihastun, ei ole väliä onko hän julkkis vai tavis. Mun lähin julkkisystävä on Linnea Aaltonen (missi, malli ja juontaja).

Entäs muu vapaa-aika?

– Katson kotona televisiota, sieltä sarjoja ja elokuvia. En käy elokuvissa, musta kotona on paljon kivempi katsoa leffoja. Ravintoloissa käyn nykyään vain syömässä, enkä nykyään käy juuri ollenkaan yökerhoissa tai baareissa, Asal Bargh sanoo.