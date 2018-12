Tämä joulupukki huilaa joulun ajan

Tänä vuonna Suur-Jyväskylän Lehden joulupukiksi maskeerattiin ja puettiin jyväskyläläinen uimari Ari-Pekka Liukkonen. Hän ehti maskeerauksiin ja haastatteluun joulukuun alussa ennen lähtöä lyhyen radan MM-kisoihin Kiinaan.

Hän ui lyhyellä radalla sadan metrin rintauinnissa ja viidenkymmenen metrin vapaauinnissa ennätyksensä Vaasan SM-kisoissa marraskuussa. Ennätykset olivat hänelle pieni yllätys.

– Tiesin toisaalta ennen 50 metrin finaalia, että on mahdollisuuksia uida ennätyksiä. Koin, että minulla on varaa uida kovaa lyhyellä radalla.

Ennätysuinneissa kaiken pitää mennä nappiin. Sekunti on pari metriä ja sadasosa pari senttiä eli marginaalit ovat pienet maailmantilastoissa.

Kiinassa lopputuloksena oli finaalipaikat molemmissa viesteissä ja vapaauintiviestiuinnissa tuli Pohjoismaiden ennätys.

Pienen joulutauon jälkeen Ari-Pekka Liukkonen lähtee alkuvuodesta maajoukkueleirille kolmeksi viikoksi Aasiaan. Seuraava iso tähtäin on pitkän radan MM-kisat heinäkuussa. Maaliskuussa uimarit alkavat antaa olympianäyttöjä vuoden 2020 Tokion olympialaisiin.

– Menen uintiurallani puoli vuotta kerrallaan ja ajatuksella mikä pääkilpailu on tulossa. Pitkällä tähtäimellä menen olympiadi kerrallaan.

Ari-Pekka Liukkonen on ollut aika usein ulkomaan treenileirillä joulun ja uudenvuoden. Tänä vuonna hän on vanhempiensa luona Pieksämäellä. Joulun ja uudenvuoden väli on altaasta taukoa, mutta muuta liikuntaa tulee kuitenkin harrastettua. Vuoden alussa hän aloittaa uintitreenit.

– Joulun aikaan saan syödä mitä tahansa. Treenikaudella kulutus on sen verran kovaa, että monesti on se tilanne, että miten saan tarpeeksi energiaa, Liukkonen kertoo.

Ari-Pekka Liukkonen istuu ensimmäistä kauttaan Jyväskylän kaupunginvaltuustossa vihreiden edustajana.

– Valtuustotyö on mielenkiintoista. Ensimmäisen vuoden aikana on hahmottunut, miten vuoden kierto menee kaupungin päätöksenteossa. Mihin voi vaikuttaa ja missä kohtaa. Liikunta on ollut minulla tietysti isona teemana, samoin varhaiskasvatus. Lisäksi minua kiinnostavat arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu. Liikunta- ja kaupunkisuunnittelun koen tärkeänä esimerkiksi pyöräilyolosuhteiden kehittämisen kannalta, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varapuheenjohtajanakin toimiva Liukkonen kertoo.

Hän jatkaa, että on mukava, kun on saanut joitakin asioita kaupunginvaltuustossa eteenpäin. Esimerkiksi talousarviokokouksessa valtuusto päätti poistaa subjektiivisen varhaiskasvatuksen rajauksen ensi syksystä lähtien.

– Valtuustossa käsiteltiin myös uimahallien kesäaukioloaikoja. Ensi kesänä kokeillaan, että Vaajakosken Wellamo ja AaltoAlvari ovat vuorotellen huollossa. Wellamo on näillä näkymin kesäkuussa huollossa ja se on heinäkuussa auki. Olen saanut palautetta, että monille uimahalli on liikunnan lisäksi myös sosiaalinen kohtaamispaikka. Saunanlauteilla saatetaan käydä päivän ainoat keskustelut. Sekin on tärkeää esimerkiksi iäkkäämmille ihmisille, Liukkonen sanoo.

Suur-Jyväskylän Lehteen tuli runsaasti arvauksia joulupukista. Ylivoimaisesti eniten ääniä sai Ari-Pekka Liukkonen. Arpaonni suosi kinkkuarpajaisissa Mauri Pennasta.