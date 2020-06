Tänä kesänä Maiju Jokinen ehtii mökkeillä ja vaikkapa telttailla

Näyttelijä Maiju Jokinen elää hyvin erilaista kesää. Viimeisen kymmenen vuoden aikana hän on ollut parina kesänä äitiyslomalla, mutta viime vuodet hän on ollut kaikki kesät töissä Teatteri Eurooppa Neljässä.

Ennen koronaepidemiaa hänellä oli suunnitelmissa kolmen kuukauden vuorotteluvapaa toukokuusta alkaen, mutta sitten kaikki muuttui. Vapaata tuli ja vähän eri tavalla kuin hän oli suunnitellut.

– Olen kesäihminen ja nautin vapaudesta kesällä. Kesäteatterissa on kuitenkin kiva tehdä töitä. Sen vahvuus ja ihanuus on siinä, että olemme ulkona. Katsomossa on leppoisa meininki, mutta työtähän se on näyttelijöille. Meillä on maksimissaan kaksi päivää peräkkäin vapaata eli näytökset vievät koko kesän. En ehdi esimerkiksi käymään perheemme Rauman mökillä normaalisti kuin ehkä kerran kesässä, Jokinen kertoo.

Kartanon Kievarissa piti olla tänä kesänä näytelmänä Arto Paasilinnan Onnellinen mies, joka siirtyi ensi vuodelle.

Ensimmäinen kesäteatterikokemus hänelle oli näyttelijänä vuonna 2008. Samana kesänä tuli Kartanon Kievarilla kova ukonilma.

– Minulla alkoi biisi ja kädessä oli mikki, kun kuului kamala pamaus ja mitään ei kuulunut mistään. Se oli hurjaa. Laajavuoressa oli kerran niin isot lammikot, että piti loikkia kuin sammakot niiden yli. Meidän oli pakko keskeyttää esitys, kun emme kuulleet toistemme repliikkejä sateen kohinalta. Kyllähän sää vaikuttaa esityksen tunnelmaan ja katsojiin. Näyttelijöille pahimpia ovat ääripäät eli kamala helle tai kylmä ja vesisade, Maiju Jokinen kertoo.

Kesäteatteri on Maiju Jokisen mukaan hyvin suomalainen ilmiö. Hän arvelee, että yksi syy siihen on kesän lyhyys.

– Kesästä halutaan saada kaikki irti, kun on lomat ja reissataan. Kesä tekee ihmisistä rennompia ja sosiaalisempia. Saatamme tulla talvella vähän mörökölleiksi. Itsestäkin huomaa, että valo ja lämpö tekevät ihmeitä. Kesällä tullaan teatteriin selkeästi viihtymään ja haetaan kevyttä katsottavaa.

Maijun mielestä harrastajateattereissa on hauskaa, että ihmiset uskaltavat astua näyttämölle. Kuka tahansa ammatista riippumatta voi olla kesäteatterissa aivan uudessa ”roolissa”. Nimenomaan harrastajateatteriesityksissä on hänestä olennaista into ja halu olla lavalla.

Erityisen hyvältä vapaa kesä tuntuu Maiju Jokisesta senkin vuoksi, että hänen esikoisensa menee elokuussa toiselle luokalle ja toinen pojista eskariin. Jos hän olisi kesän töissä, hänen lomansa alkaisi, kun pojat aloittavat lukukauden.

– Kesän henkilökohtaiset tavoitteet ovat syödä, nukkua ja liikkua, koska ne kaikki ovat jääneet viime vuosina liian vähälle ja epäsäännölliseksi. Rakastan matkailua, ja se on suuri intohimoni. Tänä kesänä ei pääse ulkomaille eli se rajoittaa kesän suunnittelua. Ostin teltan ja ajattelin, että jos lähdemme sen kanssa reissuun. Rauman mökillä haluan olla nyt mahdollisimman paljon, sillä siellä sieluni lepää.

Mennyt kevät oli Maiju Jokisen mukaan hieman ahdistava pandemian vuoksi, ja jossain vaiheessa hän ei edes katsonut uutisia.

– Koronauutisia tuli koko ajan ja se alkoi ahdistaa. Tiesin miten pitää toimia poikieni kanssa, ja pidin esikoiselle etäkoulua. Ulkoiltiin kyllä, ja kotona tehtiin kaikkea, mitä normaalistikin.

Maiju näkee keväässä myös paljon hyvää. Hän sanoo ihmetelleensä jossain vaiheessa, että miten paljon rauhallisempi arki oli, kun lapsiperheen normaali arki ei ”pyörinyt”.

– Pysähtyminen ja tavallaan oman elämän päivitys tuli tarpeen varmaan muillekin, sillä elämme niin hektisesti koko ajan. On ihanaa, kun on ollut aikaa pysähtyä.

Töihin Maiju palaa heinäkuun viimeisellä viikolla. Hän arvelee tajuavansa vasta näyttämölle astuessaan, miten paljon hän on sinne kaivannut.