Tänä kesänä voi vuokrata kirpputoripaikan Jyväskylän kauppatorilta – vanhan asemarakennuksen edustalle toivotaan street food -autoja

Jyväskylän torilta voi tänä kesänä vuokrata itselleen paikan kirpputorimyyntiä varten vaikka yhdeksi päiväksi. Aikaisemmin kirpputorimyynti kauppatorilla on ollut erikseen kiellettyä.

Myös Jyväskylän kävelykadun promootiopaikat ovat vuokrattavina myyntitarkoitukseen muulloinkin kuin tapahtuma-aikoina lokakuun loppuun saakka. Paikoille toivotaan esimerkiksi paikallisia tuottajia ja käsityöläisiä, ja niitä ei ole tarkoitettu kirpputorimyyntiin.

Lisäksi yrittäjien on mahdollista myydä vanhan asemarakennuksen edustalla katuruokaa autosta.

Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikön projektipäällikkö Pirkko Flinkmanin mukaan muutosten tavoitteena on tukea paikallisia yrityksiä poikkeuksellisena ajanjaksona ja saada kaupungin keskustaan lisää elämää kesätapahtumien peruunnuttua.

Flinkman kertoo, että kaupunki aikoo kontaktoida tapahtumista tuttuja yrittäjiä, mutta myös uusia kasvoja toivotaan mukaan kokeiluun.

– Tapahtumien peruuntuminen on ollut kova isku monille niitä kiertäville yrittäjille. Kotimaan matkailu on nyt nousussa ja toivomme, että saisimme myynti- ja promootiopaikoille nimenomaan paikallisia tuotteita ja katuruokaa. Moni muukin kaupunki on tehnyt samanlaisia, ketteriä ratkaisuja, Flinkman sanoo.

Lisätietoja promootiopaikoista sekä paikkakartta löytyvät tästä linkistä.