Tänä vuonna Avoimet puutarhat-tapahtumaan voi tutustua myös etänä

Yksi puutarhaharrastajien kesän odotetuimpia tapahtumia on valtakunnallinen Avoimet Puutarhat. Oman puutarhan ilmoittautumisaika tapahtumaan päättyy 7. kesäkuuta. Varsinainen tapahtuma on sunnuntaina 5. heinäkuuta klo 12–17, jolloin se on avoin kaikille kiinnostuneille.

Tänä vuonna tarjotaan ensimmäisen kerran mahdollisuus osallistua tapahtumaan myös etänä. Avoimet Puutarhat Kotisohvalla -virtuaalikierroksen videot lähetetään 21.6. mennessä Puutarhaliittoon, joka julkaisee ne Youtube-kanavalla.

Ilmoittautuminen ja lisätietoa tapahtumasta ja sen virtuaalikierroksesta löytyvät www.avoimetpuutarhat.fi -sivuilta.

Tämän vuoden teemana on Yhdessä oppien puutarhassa. Vihreä ja kukkiva piha on parhaimmillaan monimuotoinen paratiisi sekä omistajilleen, vierailijoille että koko muulle eliökunnalle. Puutarhassa on helppo hengähtää, harrastaa hyötyliikuntaa ja seurata kasvun ihmettä. Puutarha ja sen hoitaminen opettavat tekijäänsä päivittäin, mutta mieluisaa on myös kokemusten vaihtaminen yhdessä muiden harrastajien kanssa.

Tänä vuonna voi osallistua tapahtumaan virtuaalikierroksella puutarhoissa 5.–31. heinäkuuta Youtube-kanavalla. Muutaman minuutin esittelyissä puutarhan omistajat esittelevät puutarhansa ja sen suosikit.

Kesän 2020 puutarhoissa näkyvät Puutarhaliiton mukaan todennäköisesti lukuisat hyötykasvit, sillä koronakevään yksi suosituimpia harrastusmuotoja on ollut syötävien kasvien viljely. Suomalaiset ovat tänä vuonna muutenkin kunnostautuneet kasvien parissa, sillä yhä useammasta koti- ja mökkipuutarhasta on tehty viihtyisiä puuha- ja oleskelukeitaita muun harrastustoiminnan rajoitusten vuoksi. Puutarhakasvien kysyntä on ollut Puutarhaliiton mukaan ennätyksellistä.