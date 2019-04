Tässä ovat Jyväskylän kovimmat julkkikset – Jos olet eri mieltä, purnaa vastaan

Suur-Jyväskylän Lehden verkkotoimitus päätti selvittää, ketkä ovat nykyisin Jyväskylässä asuvista julkkiksista ne kaikkein kovimmat.

Luonnollisesti ensin piti määrittää julkkis. Julkkishan on henkilö, jonka mahdollisimman moni tunnistaa joko kasvoina tai nimenä, mielellään molempina. Tässä arviossa julkkis-arvo mitataan kansallisella tasolla, ei paikallisesti.

Julkkis voi olla julkkis, vaikka hän ei itse statusta tavoittelisikaan. Tähän selvitykseen kelpuutetaan myös poliitikot.

Julkkikseksi tullaan yleensä omista ansioista. Ansiot voivat olla moninaiset, lähtökohtaisesti kuitenkin myönteiset.

Julkkikseksi tulemiseen tarvitaan luonnollisesti media, jossa julkkis esiintyy. Mediaan julkkis voi pyrkiä tai sitten media käsittelee häntä muista lähtökohdista.

Tosiasia on, että näillä kriteereillä Jyväskylässä asuvien julkkisten 10 kärki on yksipuolinen, lähinnä urheilijoita ja poliitikkoja.

Sjl.fi-verkon ykkönen on Toyotan tallipäällikkö Tommi Mäkinen. Mäkisen suomalaiset tuntevat ja tunnistavat jo miehen oman ralliuran ajoilta. Nyt tuota julkkiskruunua kirkastaa uran toinen tuleminen menestyvänä tallipäällikkönä. Mäkisen roolia ykkösenä vahvistaa, että hän on myös monen imitaattorin kohdehahmo. Mäkinen ei ole julkisuustyrkky, enemmänkin julkisuutta välttelevä, mutta tässä kisassa sillä ei ole merkitystä. Kalle Rovanperällä on Mäkisen tontille matkaa vielä monta erikoiskoetta.

Mauri Pekkarinen on Jyväskylän julkkis numero kaksi. Kuva: Kimmo Brandt

Kakkoseksi sijoittuu kohta entinen kansanedustaja Mauri Pekkarinen, jonka pitkä ura parlamentaarikkona ja ministerinä riittää nostamaan hänet kruununprinssiksi. Pekkarinen on tunnistettava hahmo ja hänen asemaansa vahvistaa muun muassa termi pekkarointi. Jopa Henna Virkkusella on matkaa Pekkarisen rinnalle.

Kari-Pekka Kyrö on Jyväskylän julkkis numero kolme. Kuva: Tiina Mutila

Kolmanneksi tässä kisassa nostetaan entinen hiihtovalmentaja Kari-Pekka Kyrö, jonka nimi ja osin myös kasvot ovat painuneet suomalaisten mieliin sattuneesta syystä. Kyrön kohdalla saattaa kuitenkin jo käydä niin, että kun hän tulee vastaan marketissa, maallikko muistelee nähneensä miehen, mutta ei voi olla varma tämän henkilöllisyydestä. Viime aikoina olemme nähneet KooPeen uutta tulemista...

Jyväskylä on jääkiekkokaupunki, joten sijat 4–5 menevät seuraaville kiekkomiehille: J-P Hytönen ja Jarkko Immonen. Molemmat entisiä maajoukkuepelaajia ja lajin kautta laajan ihmisjoukon tunnistettavissa. Vaan ei kauaa. Ja ihan vinkkinä: kenelläkään paikallisella kiakkomiehellä ei ole mitään jatkoa Raipe Helmisen tai Timo Jutilan statuksia vastaan.

Sijalle kuusi nousee kansanedustaja Touko Aalto. Hän oli Vihreiden puheenjohtaja 2018–18, mikä piti hänet esillä mediassa. Sitten rinnalle nousi hänen siviilielämänsä aina sairastumista myöten. Touko Aallon julkkishabitusta tukee hänen iso kokonsa: hahmo jää mieleen. Kokonaisuutena Aalto lyö esimerkiksi Sinuhe Wallinheimon. Ja se todellinen julkkiskansanedustajanhan ei ole jyväskyläläinen...

Seitsemäs sija Jyväskylän Kahdeksan kuuminta julkkista -kisassa menee aitajuoksija Nooralotta Nezirille. Osin myös siksi, että lasikattoa pitää rikkoa tässäkin vertailussa. Mutta onhan se myös tosiasia, että suomalaiset rakastavat menestyviä yleisurheilijoita ja Neziri, jos kuka, jää ihmisten mieliin. Sori vaan Elmo Lakka.

Kahdeksas toimituksen valinta on kysymysmerkki? Eli nyt on jyväskyläläisten vuoro ratkaista, kuka on se kahdeksas julkkis, jonka nimi liitetään plakaattiin. Onko ehdokkaasi urheilija, kulttuurihahmo, poliitikko, viihdetaiteilija vai joku muu? Kaupunkihan on täynnä tangokuninkaallisia...

Laita ehdokkaasi nimi ja lyhyt perustelu sähköpostiin: tanaan@keskisuomalainen.fi. Eniten ääniä saava sijoittuu kahdeksanneksi ja joku vastaajista saa hienon tavarapalkinnon.