Tätä Anssi Kela ei ole tehnyt 18 vuoteen

Anssi Kelan uusin ja järjestyksessään seitsemäs soololevy Ääriviivoja on syyskuulta 2018, ja albumin tiimoilta tehtiin viime syksynä konserttisalikiertue.

Tänä keväänä Kela nähdään klubikeikoilla ympäri Suomen ja myös kahteen otteeseen Keski-Suomessa: helmikuussa Himoksella sekä maaliskuussa Jyväskylässä Lutakossa.

– Se on hauskaa, että keikkatyöläisen arki voi olla monipuolista eikä mitään liukuhihnaa. Konserttisaleihin tehdään enemmän sovituksia kappaleista, ja voi vaikka riisua kappaleista akustisia versioita, kuten teimme tänä syksynä. Klubikeikoilla ei lähtökohtaisesti lähdetä himmailemaan akustisten kitaroiden kanssa, vaan mennään kaasu pohjassa. Tarkoitus on, että hiki virtaa ja energiat ovat korkealla, Kela avaa kiertueidensa eroja.

Hän tekee keikkoja myös sooloartistina yksin kitaransa kanssa, mutta bändikeikoilla hän soittaa vuodesta 2001 vakiintuneella kokoonpanolla. 18 vuoden aikana yhtyeessä on vaihtunut jäsen vain kertaalleen.

Anssi Kelan yhtyeessä eivät kasvottomat ammattimuusikot soita nuoteista, vaan Kelalle kyseessä on enemmän aidosta bänditoiminnasta. Tästä kertoo myös se, että kokoonpano laittaa keikkapalkkiot soittajien kesken tasan viiteen osaan, vaikka julisteessa lukisikin pelkästään laulusolistin nimi.

Ääriviivoja -levyn kappaleista erityisesti kakkossingle Ilves on saanut todella paljon radiosoittoa. Metsäneläimistä on kuultu usein aiemminkin Kelan levyillä. Kelan ensimmäisiä hittikappaleita oli Pekka ja Susi -yhtyeen Karhun elämää vuodelta 1994.

– Olen itsekin ihmetellyt, miten paljon minulla on biisejä, joissa on eläimiä. Uudella levyllä myös Jotain on poissa -biisistä löytyy metsäneläimistä hirvi. Ei se minulle ole mikään tietoinen valinta ammentaa teksteihin luontoaiheista, mutta jostain syystä eläimiä niihin päätyy, helmikuun alun Emma-gaalassa Erikois-Emmalla palkittu Kela naureskelee.

Tanssisali Lutakossa Kela esiintyi edellisen kerran Nummela-albumin kiertueella vuonna 2001.

– En ole tarkistanut pitääkö paikkansa, mutta tuntuu kyllä hassulta, että siitä olisi jo 18 vuotta. Tosi hauska kyllä tulla pitkästä aikaa Lutakkoon. Hienoa, että on olemassa pitkäikäisiä vanhan liiton rokkiluolia. Olen itsekin esiintynyt siellä kuitenkin ensimmäisen kerran jo Pekka ja Susi -yhtyeen kanssa 90-luvun alkupuolella, Kela muistelee.

Jyväskylästä Anssi Kelalla viime vuosilta paljon hyviä keikkamuistoja.

– Useampana kesänä olen ollut esimerkiksi M/S Rhealla soolokeikalla, ja olemme lähteneet seilaamaan Päijänteen suuntaan. Ne keikat ovat jääneet hyvällä tavalla mieleen.

Anssi Kela esiintyy Himos Areenalla lauantaina 16.2. ja Tanssisali Lutakossa lauantaina 9.3.