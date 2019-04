Tätä teemaviikkoa ei kannata missata: Lupa leikkiä!

Leikin oma teemaviikko alkaa maanantaina 6. toukokuuta. Leikkipäivää vietetään sitten lauantaina 11. toukokuuta. Leikkipäivä innostaa kutsumaan ystävät, sukulaiset ja kylänmiehet yhteen viettämään aikaa leikkien.

– Oman leikkihetken voi järjestää hyvin pienellä vaivalla. Se voi olla lyhyt hetki perheen, työkavereiden, naapuruston tai harrastusporukan kanssa. Tarkoitus on, että eri-ikäiset kokoontuvat viettämään aikaa yhdessä, Leikkipäivän koordinaattori Eevamaija Paljakka sanoo.

Valtakunnallisella teemapäivällä kannustetaan kaikenikäisiä astumaan leikin maailmaan, sillä kynnys sinne on hyvin matala. Aikuisten rooli on huolehtia, että leikille on aikaa ja tilaa arjessa. Aikataulutettuun päivärytmiin on muutoinkin hyvä jättää hetkiä vapaalle leikille, joka ruokkii mielikuvitusta ja luovuutta.

– Leikin merkitystä ei voi korostaa liikaa. Leikki on lapselle luontainen tapa olla maailmassa, tutkia sitä ja oppia siitä. Leikki on myös yhteisen ilon jakamista, ihan parasta tunneliimaa aikuisen ja lapsen välillä, Paljakka sanoo.

On hyvä muistaa, että leikki kuuluu kaikille ikään, taitoihin tai kykyihin katsomatta. Leikkien sääntöjä voi aina joustavasti muokata niin, ettei kenenkään erityispiirteet rajoita osallistumista. Aikuisten tehtävä on varmistaa, että jokaisen lapsen oikeus leikkiin toteutuu.

Kuka tahansa voi järjestää oman leikkihetken tai -tempauksen Leikkipäivänä 11. toukokuuta tai sitä edeltävällä teemaviikolla.

– Toivomme, että ihmiset ilmoittavat kaikenkokoiset leikkituokionsa Leikkipäivän nettisivuille avattuun tapahtumakalenteriin tai tapahtuman Facebook-sivulle. Näin voimme kartoittaa, kuinka moni teemaviikon aikana ryhtyy leikkiin, Eevamaija Paljakka sanoo.

Nettisivuille kootaan myös organisaatioiden ja yhdistysten järjestämiä tapahtumia eri puolilta Suomea, joten kalenterista voi tarkistaa mitä teemaviikon aikana omalla paikkakunnalla tapahtuu.