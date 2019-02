Talviyö ulkona ja muuta ohjelmaa – Lomalokkiin on koottu lapsille ja nuorille tekemistä talvilomalle

Jyväskylässä talviloman voi aloittaa nukkumalla yön ulkona kaminalämmitteisessä puolijoukkueteltassa tai itse rakentamassaan lumikammissa. Jyväskylän Metsänkävijät opastavat lumikammien rakentamisessa 23.–24.2. järjestettävässä tapahtumassa.

Nuku talviyö ulkona on yksi aktiviteetti, joka on listattu lasten ja nuorten lomatoiminnan koontiin Lomalokkiin. Siihen on koottu erilaista toimintaa Jyväskylässä talviloman ajalle 22.2.–3.3.

– Lomalokin nimellä toimintaa koottiin yhteen ensimmäisen kerran viime kesänä. Nyt toimintaa on laajennettu koskemaan kaikkia loma-aikoja eli myös syys- ja talvilomaa, kertoo projektityöntekijä Rita Suhonen Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelujen alaisesta Nuorten Jyväskylä -hankkeesta.

Hankkeeseen oli aiemmin tullut kysely, onko Jyväskylässä koottu tietoa loma-aktiviteeteista. Kun sellaista ei ollut, Nuorten Jyväskylä -hankkeessa alettiin tehdä sellaista itse, koska se sopii Suhosen mukaan hyvin heidän hankkeensa tavoitteisiin tarjota tietoa monen eri toimijan tapahtumista.

Syys- ja talvilomien aikaan Lomalokin tiedot löytyvät verkosta osoitteesta nuorten.jyvaskyla.fi/lomalokki, ja se on linkitetty myös Nuorten Jyväskylä -mobiilisovellukseen. Kesällä Lomalokista on tarkoitus painattaa myös paperiliite jaettavaksi.

Lomalokissa toiminta on jaoteltu kolmeen pääkategoriaan: nuoret ja nuoret aikuiset, kaiken ikäiset ja lapset. Talviloman ajalle on listattu kymmeniä erilaisia aktiviteetteja. Tarjolla on erilaisia leirejä lapsille, Hippo-hiihdot, mäenlaskua ja teatteria. Ohjelmaa kootessa Suhonen on törmännyt moniin tapahtumiin, joista hänellä ei itse ollut aiemmin mitään tietoa.

Lomalokin tapahtumista Suhonen suosittelee esimerkiksi Laajavuoressa keskiviikkona 27.2. järjestettävää Snowbangia.

– Se on uudentyyppinen talvitapahtuma, jossa on muun muassa Sumo-tournament ja dj, Suhonen sanoo.