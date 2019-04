Tanssijat saavat näyttää todelliset taitonsa

Moni on ihaillut Tanssii tähtien kanssa -ohjelman opettajien tanssitaitoja. Nyt yhdeksän tanssijaa pääsee näyttämään lavalla, millaisia he ovat tanssijoina, kun heidän ei tarvitse ottaa huomioon oppilaan tanssitaitoa.

Tanssien Tähtiin -show kiertää parhaillaan Suomea, ja vastaanotto on ollut show’n tuottaja Helena Ahti-Hallbergin mukaan loistava.

– Teemme tanssin historiaa. Tällainen show on Suomessa ensimmäinen, ja on aivan mahtavaa, että pääsemme tekemään jotain näin uutta ja jännittävää.

– Idea lähti Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa mukana olleilta tanssijoista. He sanoivat, etteivät ole koskaan saaneet tehdä töitä näin ihanalla porukalla. He surivat yhteistyön loppua ja puhuivat, että olisi niin mahtavaa tehdä yhdessä töitä. Sanoin, että mikäs siinä, tehdään kiertue, Ahti-Hallberg toteaa.

Hän lähti tuottamaan show’ta, ja hänestä on ihanaa, että pystyy mahdollistamaan sen.

Show ei ole vain tanssiesitys, vaan show’ssa on monenlaisia tunnelmia. Tanssijat saivat luoda oman näköisensä koreografian ja tuoda omaa ammattitaitoaan esiin.

– Show’ssa aloitetaan hyvinkin tunteellisista hetkistä, ja siitä mennään iloa kohti. Lavalla nähdään miesten ja naisten numeroita, naisten numeroita, sooloja ja duettoja. Tilanne vaihtuu koko ajan ja on elävä. Show’ta vie eteenpäin punaisena lankana runo, joka tulee ääninauhalta. Runon ja tanssin avulla johdatellaan katsojia tunnelmasta toiseen. Tämä on tunnin mittainen yhtenäinen teos, Ahti-Hallberg kuvailee.

Ryhmä kiertää kevään aikana 13 paikkakuntaa, ja ensi syksynä kiertue jatkaa niille paikkakunnille, joissa he eivät nyt käy.

Ahti-Hallberg on tehnyt show’n puvustuksen. Hän kertoo ommelleensa pitkään omat kilpailupukunsa ja on ylläpitänyt taitoa vuosien varrella.

– En edes laskenut, kuinka monta tuntia meni pukujen ompelemiseen. Pukujen koristeluun menneen ajan laskimme, ja sitä kertyi 330 tuntia. Siitä en tehnyt itse kaikkea, vaan pyysin apua.

– Aikamoinen projekti on ollut, ja lattialla on todella kimallusta. Strasseja on laitettu pukuihin 144 400 kappaletta. Pukujen tekeminen on kuitenkin se osa tanssia, mikä tulee valmiiksi, vaikka itse tanssi ei tule koskaan valmiiksi. Aina on opeteltavaa. Nautin siitä tosi paljon, kun saan tehdä käsilläni jotain.

Tanssien Tähtiin -show’ssa esiintyvät Ansku Bergström, Marko Keränen, Kia Lehmuskoski, Jurijs Trosenko, Jutta Helenius, Sami Helenius, Saana Akiola, Katri Mäkinen sekä Mikko Ahti/Jani Rasimus. Eri esityksissä nähdään myös yllätysvieraita.

Jyväskylässä piti olla vierailijana James Nikander, mutta hän loukkasi olkapäänsä tanssitreeneissä. Hänen tilallaan nähdään joku muu tv-ohjelmassa mukana ollut tanssioppilas.

Tanssien Tähtiin -show Jyväskylän Paviljongissa perjantaina 12.4.