Tanssisali Lutakon syyskauden bändi-Tetris alkaa olla valmis – JVG palaa seitsemän vuoden tauon jälkeen

Suomalaisen hip hopin supernimi JVG tekee loppuvuonna kiertueen, jonka yksi etappi on Jyväskylässä. Rapduo nousee Tanssisali Lutakon lavalle torstaina 21. marraskuuta. Edellisen kerran Jare Brandin ja Ville-Petteri Gallen muodostama kaksikko on esiintynyt Keski-Suomen ykkösrockklubissa toukokuussa 2012.

Tanssisali Lutakon syyskauden ohjelmisto alkaa olla kasassa, mutta joitakin lisäyksiä on vielä myöhemmin luvassa, Jelmun promoottori Raine Pulkkinen lupailee.

– Kaikkia loppuvuoden esiintyjiä emme voi vielä paljastaa, koska esiintyjät ja ohjelmatoimistot haluavat itse päättää siitä, milloin kiertueet julkistetaan, Pulkkinen toteaa.

Tanssisali Lutakon tähän mennessä julkistettu loppuvuoden kattaus on totuttuun tapaan monipuolinen, tyylilajit vaihtelevat metallista punkin, popin ja indierockin kautta hip hopiin.

Merkillepantavaa on suomirockin konkariryhmien runsaus. Lutakossa soittavat tänä vuonna Miljoonasade (4.10.), Ismo Alanko (18.10.), Ns. Luumäet (19.10.), Kolmas Nainen (15.11.) 22-Pistepirkko (22.11.) sekä Neljä Ruusua (7.12.).

Vastapainoa veteraaniosastolle tuovat esimerkiksi suomiräpin nouseva nimi Töölön Ketterä (14.9.), toisen albuminsa piakkoin julkaiseva poplaulaja Ellinoora (21.9.), sekä ensimmäistä kertaa Tanssisali Lutakossa pääesiintyjänä soittava indiekomeetta Maustetytöt (16.11.).

Maustetytöt soittaa ensimmäisen pääesiintyjäkeikkansa Tanssisali Lutakossa marraskuussa. Kuva: Petri Huhtinen

– Pyrin aina rakentamaan monipuolisen ja ajankohtaisen ohjelman, niin ettei meillä ole esimerkiksi pelkkää metallia tai rockia. Siitä täytyy myös pitää huoli, että jos viikonloppuna on peräkkäisenä päivinä keikat, niin etteivät illat edusta samaa genreä. Ne syövät helposti silloin toisiaan. Lisäksi on tärkeää, ettei meillä esiinny pelkästään isoja, salin loppuunmyyviä nimiä. Pitää olla myös paikkoja pienemmille tuoreille ja marginaalisemmille artisteille, Pulkkinen linjaa.

Vuodesta 2012 Tanssisali Lutakon esiintyjät buukanneen Pulkkisen mukaan syksyn ohjelmistoa aletaan kasata keväällä. Kevään keikkakalenterin rakentaminen puolestaan alkaa syksyllä.

– Keskimäärin minulla on kalenteri täynnä noin puoli vuotta etukäteen. Aina toki tulee jonkin verran yllätyksiä ja suunnitelmiin muutoksia, jonka jälkeen ollaan hädissään, että mistä saadaan jollekin tyhjäksi jääneelle viikonlopulle ohjelmaa.

Tanssisali Lutakko on alallaan instituutio. Siinä mielessä ohjelmiston rakentaminen ei siis ole hankalaa, halukkaita esiintyjiä on paljon enemmän kuin mitä klubin kalenteriin mahtuu.

– Paljonhan tässä on pyörittelyä ja sellaista bändi-Tetriksen pelaamista, mutta välillä asiat tuntuvat sujuvan ihan itsekseen, Pulkkinen luonnehtii työtehtäväänsä.

The Aristocrats soittaa Tanssisali Lutakossa joulukuussa.

Viime vuosina Tanssisali Lutakossa on nähty runsaasti kansainvälisiä esiintyjiä. Tämän syksyn ohjelmassa jyräävät kuitenkin kotimaiset nimet. Ulkomaan eläviä edustavat tällä hetkellä ainoastaan yhdysvaltalainen soul-autotallirock-yhtye The Bellrays (31.10.) sekä brittiläisamerikkalainen progen superyhtye The Aristocrats (4.12.).

– Kansainvälisten esiintyjien suhteen olemme sen armoilla, minkälaiset bändit kulloinkin sattuvat Euroopassa kiertämään. Monesta jutusta on ollut tarjouksia ja neuvotteluja, mutta niistä vain pieni osa yleensä toteutuu, Pulkkinen kertoo.

Katso täältä Tanssisali Lutakon sekä Mustassa Kynnyksessä toteuttavien Jelmun Live Is Life -klubi-iltojen ohjelma.