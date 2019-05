Tarkista taskusi: Jyväskylässä pelatun vakion jättipotti edelleen lunastamatta – kohta raha menee muille

Jyväskylässä pelattu 35 000 euron vakiovoitto viime heinäkuulta on yhä lunastamatta. Eli jos olet vakiopelaaja, nyt kannattaa kaivella taskuja, koska onlinepelinä tilinumeron kanssa peliä ei ole pelattu. Avuksi kerrottakoon, että voittopeli pelattiin Keltinmäen R-kioskissa.

Heinäkuun 21:ntenä pelatulla kierroksella (29/2018) tuli neljä täysosumaa. Kolme niistä on löytänyt rahoineen tiensä voittajille, mutta yhden 35 834,90 euroa tuoneen järjestelmän voitto on yhä lunastamatta. Veikkauksen voittojen lunastusaika on vuosi, joten vielä on aikaa...

– Nyt kannattaa todellakin kaivella kesävaatteiden taskuja. Niissä voi lymyillä arvokas pelitosite. Mielenkiintoista sinänsä on, että voittopelin merkit arpoi kone eli kyseessä oli kioskissa tehty pikapeli, Veikkauksen tiedottaja Tero Talaslahti kertoo.

Jos pelaaja olisi käyttänyt Veikkaus-korttia, voitto olisi tullut automaattisesti hänen tililleen kolmen viikon karenssiajan kuluttua.

Kaikki lunastamattomat voitot palautetaan pelaajille esimerkiksi Loton jättipotteina ja vedonlyönnin ja Vakion bonuksina. Vuoden 2018 lopussa näissä lakitekstillä ilmaistuna “maksamattomissa pelitoiminnan varoissa” oli rahaa 7,7 miljoonaa euroa.

Jos ja kun voittotosite löytyy, sillä voi lunastaa voiton Danske Bankin konttorista, Casino Helsingistä tai Veikkauksen pääkonttorista Aku Korhosen tieltä Helsingin Pohjois-Haagassa.

Kaikkien aikojen suurin lunastamaton potti eli 2,4 miljoonan euron Lotto-voitto pelattiin Vantaalla keväällä 1995. Veikkaus tiedotti asiasta aktiivisesti läpi vuoden, mutta voittaja ei koskaan ilmoittautunut. Kymmenien tuhansien euron voittoja jää lunastamatta vuosittain, mutta sitä suurempia voittoja hyvin harvoin.

– Tunnistautuneena pelaaminen eli pelaaminen verkossa tai myyntipaikassa Veikkaus-korttia käyttäen turvaa sen, että voitot päätyvät varmasti voittajille. Viime vuonna tunnistautuvan pelaamisen osuus nousi 4,2 prosenttiyksikköä eli 44,8 prosenttiin kaikesta veikkauspelaamisesta, Tero Talaslahti kertoo.