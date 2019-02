Tatu Haapamäki käytti 30 tuntia lumilinnan rakentamiseen Köhniönjärven uimarannalle

Kypärämäessä asuva Tatu Haapamäki on rakentanut Köhniönjärven uimarannalle Jyväskylään ison lumilinnan jo kahtena talvena.

Edellistalven lumilinna oli kovalla käytöllä, ja siitä tuli paljon ilahtunutta palautetta, joten Haapamäki päätti rakentaa lumilinnan myös tänä vuonna samalle paikalle. Lumilinnaa suunnitellessaan hän halusi siitä ennen kaikkea jännittävän ja riemuisan leikkipaikan.

– Tämän vuoden linnasta tuli pinta-alaltaan hieman edellistä lumilinnaa suurempi. Lisäksi suunnittelin siitä sokkeloisemman.

– Lumilinnassa on tänäkin vuonna jääliukumäki, mutta sen suuntaus vaihdettiin menemään Killerille päin. Aiemman linnan liukumäki laski rantaan päin, mikä ei ollut hyvä suunta, koska välissä kulkee latu, Haapamäki kertoo.

Hän suosittelee jääliukumäkeen laskuvälineeksi liukuria, mutta laskea voi myös pulkalla tai kelkalla. Hyvällä tuurilla jäämäestä saattaa saada Haapamäen mukaan jopa 25 metrin liukumatkan.

Haapamäki rakensi lumilinnaa viiden päivän ajan. Hän laskee linnan rakentamiseen kuluneen noin 30 työtuntia.

– Minulla oli apunani kaverini Johannes, mutta hän sairastui pariksi päiväksi kuumeeseen. Haasteita toi tänä vuonna myös suojakelin puuttuminen, koko tammikuussa ei ollut suojakelejä. Lumilinnasta ei tule ihan niin kestävä, kun sen rakentaa pakkasella, mutta aion sopivan kelin tullessa käydä korjaamassa muureja, Haapamäki sanoo.

Linnaa varten kasattiin lunta uimarannan alueelta. Haapamäki kertoo, että lumen kasaaminen ja muotoilu veivät suunnilleen yhtä paljon aikaa.

– Lisäksi kannoimme kaverini kanssa lumilinnalle yhteensä 300 litraa vettä avantouimareiden avannosta. Vettä käytettiin jääliukumäen jäädyttämiseen ja linnan muurien vahvistamiseen.

Lumi on elementti, joka on viehättänyt Haapamäkeä aina.

– Lumi on materiaali, joka on hyvin muotoiltavissa. Lumesta rakentaessa ei tarvitse käyttää minkäänlaisia kiinnikkeitä, vaan se on suoraan muokattavissa. Esimerkiksi lumilinnan voi tehdä pakkasellakin, Haapamäki kuvailee.

Viime vuonna Köhniön uimarannan lumilinnassa kävi leikkimässä ja laskemassa runsaasti alueen koulu- ja päiväkotiryhmiä, mutta leikkijöitä tuli kauempaakin.

Etenkin viikonloppuisin lumilinnalla on Haapamäen arvion mukaan kymmeniä käyttäjiä päivässä. Lumilinna soveltuu kaikenikäisille.

– Paras leikki-ikä lumilinnaan vaikuttaisi olevan noin 8–10 vuotta, sen ikäiset ovat käyttäneet linnaa ehkä kaikista ahkerimmin. Itsellänikin on hyviä lapsuusmuistoja kavereiden kanssa tehdyistä lumilinnoista Kypärämäessä, Haapamäki hymyilee.

Pieni pakkanen on toivottavaa lumilinnan säilymisen kannalta. Lumilinnan muurit ovat tosin paksuudeltaan puolimetriset, joten ne eivät lähde sulamaan vielä muutaman päivän plussakeleistä.

– Huollan lumilinnaa kevättalven ajan. Poistan linnaan sataneet lumet ja vahvistan tarvittaessa rakenteita. Viime vuonna hyviä pakkaskelejä riitti maaliskuun lopulle asti, joten lumilinnakausi jatkui pitkälle.