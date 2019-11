Tavallinen arki = matkailuelämys – Voisitko viedä turistin kauppareissulle tai kiskaista vieraan kanssa kotisohvalla kalsarikännit?

Haluaisitko avata ovesi turisteille ja tarjota heille elämystuotteeksi paketoimaasi tavallista suomalaista arkea?

Useimpia taitaa ajatus vähän ujostuttaa, mutta laukaalainen perheenäiti Noora Kokko on toista maata. Hänen repertuaariinsa kuuluvat kotivierailu, saunaelämys, suomalainen pääsiäisjuhla ja muurinpohjalettujen paistaminen.

– Minulta ventovieraiden kestittäminen ei vaadi edes epämukavuuden sietämistä, vaan se tulee ihan luonnostaan ja on perua omasta nuoruudestani, Kokko taustoittaa.

– Vartuin Hollolassa, ja usein Salpausselän kisojen aikaan äiti avasi ovet siskoni opiskelukavereille ympäri Suomea. On siis ollut normaalia ottaa vieraita vastaan kuin vanhoina ystävinä. Ymmärrän kyllä senkin puolen, että monille koti voi olla sellainen pyhä paikka, jonne ei oteta vieraita ihmisiä, hän lisää.

Mallinakin työskentelevän Kokon elämyspalveluyrityksen nimi on Your Local Host. Hän on listannut palveluitaan myös marraskuussa Jyväskylään laajentuneelle Doerz-nettisivulle, jonka parissa hän työskentelee.

Elämyspalveluiden tarjoamisesta kiinnostuneet voivat rekisteröityä osoitteessa fi.doerz.com ja ehdottaa omaa palveluaan. Visit Jyväskylän henkilökunta hyväksyy ehdotukset ja palveluntarjoajat harkintansa mukaan. Elämyspalveluita myyvät laskuttavat asiakkaitaan, ja sivusto saa tuloista osan.

– Kohderyhmänä ovat ulkomaiset turistit, joille suomalainen arki on eksoottista. Totta kai näitä voi ostaa kuka tahansa suomalainenkin, Kokko sanoo.

Jyväskylän alueen elämystarjontaa ovat esimerkiksi makramee-käsitöiden tekeminen ja luontoretkeily. Laukaalaisen Arjan kanssa voi kävelyttää koiria metsässä, ja palokkalaisen Sannan kanssa voi paistaa perinteisiä kanelipullia mummon reseptillä.

Jyväskyläläiset Outi ja Sami Syrjälahti lupaavat viedä asiakkaansa suomalaiseen kauppaan ostoksille. Idea arkiseen kauppaseikkailuun syntyi vuosi sitten, kun Syrjälahdet olivat lomalla Kreikassa.

– Puhuimme, miten kiva olisi viettää aikaa paikallisen kanssa, joka neuvoisi parhaat kreikkalaiset ruuat. Nyt voimme näyttää turisteille parhaat ja pahimmat suomalaiset arki- ja juhlaruuat, pariskunta kertoo.

Syrjälahdet ovat kuitenkin miettineet jo muitakin arkisia elämyspalveluita, joille voisi olla tarjontaa. Mahtaisiko Jyväskylässä vierailevia turisteja kiinnostaa esimerkiksi veneretki saareen?

– Tai jopa kalsarikännit suomalaisella kotisohvalla, Syrjälahdet naurahtavat.

Laukaalainen Kokko on tähän mennessä kestittänyt tukun Visit Jyväskylän kautta tulleita ulkomaisia bloggaajia sekä japanilaisen turistiryhmän.

Japanilaiset olivat Suomessa ja Virossa design-matkalla ja kiertelivät aluksi Helsingin ja Tallinnan kulttuurikohteita. Keski-Suomessa, jota brändätään ulkomaisille vieraille Lakelandin nimellä, turistit kävivät mökillä.

– Oltiin Joutsassa minun ystäväni mökillä. Satoi aivan kaatamalla, mutta palautteen perusteella moni piti sitä koko matkan elämyksellisimpänä juttuna, Kokko kertoo.

Japanilaiset havainnoivat mökkimiljöötä uteliaina. Miksi joka puolella on puupinoja? Pian se selvisi, kun sauna lämpeni.

Kokko kertoi asiakkailleen rentoutuvansa mielellään halkoja hakkaamalla. Suomalaisen luonnon hiljaisuus ja aitous viehättivät vesisateesta huolimatta, ja lähtiessään matkailijat kysyivätkin rentoutumisvinkkejä, joita voisivat soveltaa kotimaassaan.

Kokko arvelee turismin olevan muutoksessa: kate­draalien katselun sijaan kiin­nostus suuntautuu kokemiseen ja tekemiseen.

– Visit Finlandin määrittelemä moderni humanisti on matkailija, joka on seikkailija ja löytöretkeilijä. Hän on massaturismia karttava, avoin ja utelias matkailija, joka on maailman metropolit jo kertaalleen kolunnut, Kokko sanoo.

Kotivierailuilla Kokon asiakkaat oppivat muun muassa suomalaista ruoanlaittoa. Kokkailu kuuluu päiväohjelmaan, ja yleensä tehdään savulohta. Pihalla ja luonnossa touhutaan vuodenaikaan sopivia asioita mölkystä pulkkailuun.

– Tehdään asiakkaita kiinnostavia juttuja. Voidaan vaikkapa istuttaa herneitä tai jutella siitä, miten tarkenemme täällä talvella tai millainen naisten asema on Suomessa, Kokko luettelee.

Saunaelämyksiä Kokko ei ole vielä myynyt. Alastomuus on usein tabu, mutta Kokko on huomannut ”aidon suomalaisen saunan” kiinnostavan matkailijoita.

– Esimerkiksi japanilaiset haluavat safe adventurea, turvallista matkailua. Heitä kiinnostaa suomalainen saunakulttuuri, mutta he eivät uskalla mennä saunaan, koska pelkäävät tekevänsä virheitä. Minulla on se ajatus, että kotisaunominen on turvallinen reitti tutustua suomalaiseen saunaan. Täällä kukaan ei voi sanoa heille, koska pitää tulla pois, ja jos haluaa pukeutua uima-asuun, niin se sopii.