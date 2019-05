Teemun 7000 kilometrin seikkailu alkaa lauantaina Norjasta

Jyväskyläläinen Teemu Hartman polkaisee lauantaina polkupyörällään Nordkapissa ensimmäisen polkaisun ja aloittaa yksin 7 000 kilometrin matkan kohti Gibraltaria.

Matkaan hän on varannut aikaa nelisen kuukautta.

– Minulla on ollut unelmana jo kauan, että pyöräilen Euroopan läpi. Lähden Euroopan pohjoisimmasta kohdasta ja päädyn eteläisimpään. Isä vie minut lähtöpisteeseen, ja sieltä lähden ajamaan etelää kohti Pohjois-Norjan kautta, 22-vuotias Hartman kertoo.

Hänen suunnitelmansa on katsoa reitti muutamaksi päiväksi kerrallaan.

– En halua, että reitti olisi suunniteltu kilometrilleen tarkalla aikataululla. Ensimmäinen kuukausi Norjassa on varmaan matkan rankin. Kun siitä selviää, on jo hyvä tilanne. Norjassa on tällä hetkellä vielä talvista, ja vastaan voi tulla kaikenlaista säätä. Vastaavasti siellä on älyttömän kauniita vuoristoja.

Vaikka Hartman puhuu seikkailusta, hän sanoo, ettei tee mitään uhkarohkeaa.

– Jos esimerkiksi Norjassa on lunta maassa, pitää miettiä, kuinka liikun sen etapin. Ei ole järkevää lähteä ajamaan autojen sekaan lumisella tiellä. Vaikka lähdenkin seikkailulle, aion tulla elossa takaisin.

Matkatavarat Hartmanin pitää miettiä hyvin tarkkaan, sillä ne kulkevat tarakalla. Hän ottaa mukaansa muun muassa teltan ja makuupussin.

Hän toivoo tutustuvansa matkalla ihmisiin, jotka voivat majoittaa hänet yöksi. Hartman lataa myös puhelinsovelluksen, jolla voi saada ilmaiseksi yöpaikan.

– Matkan varrelle tulee myös hotelli- ja hostelliöitä. Budjetti on niin pieni, ettei ole mahdollista yöpyä puoliakaan öistä hostellissa.

Muutama kaveri olisi ehkä halunnut lähteä mukaan, mutta Hartman haluaa lähteä reissuun yksin.

– Tuollaisella reissulla kunto ei mene koskaan tasan. Toisella voi olla vaivoja ja toinen haluaa mennä. Olen toki miettinyt, että jossain vaiheessa tulee varmasti hetkiä, jolloin haluaisi vain soittaa äidin hakemaan. Tämä kuuluu kuitenkin asiaan. Kun siitä pääsee yli, on varmasti itsensä voittanut fiilis.

Etukäteen ajateltuna Hartman arvelee nauttivansa eniten siitä, että saa tehdä kaiken omassa rauhassa ja ilman kompromisseja.

Hän sanoo, että tällaisella matkalla pitää varautua myös siihen, että välillä on epämukavia olosuhteita.

– Just tänään mietin polkiessani kilometrin vesisateessa, että en ole vielä reissufiiliksissä, kun sade ärsytti. Reissussa sadetta voi jatkua monta päivää ja voi olla alkumatkasta pakkastakin, Hartman sanoo nauraen.

Henkisesti Hartman sanoo varautuneensa hankaluuksiin. Vastaan tulee varmasti odottamattomia asioita.

– Olen varautunut reissuun erityisesti asennoitumalla oikein. Omalla päällä on näin pitkällä reissulla hyvin paljon merkitystä. Lähden avoimin mielin katsomaan, miten minun käy. Olen toki varustautunut, että esimerkiksi puhelimeen on tarpeeksi varavirtaa ja pyörässä on kunnon lukko. Otan mukaani esimerkiksi vararenkaita sekä pieniä varaosia.

Hänellä on myös ajatus, että matkan aikana hän oppii paljon itsestään.

– Yksi hienoimpia juttuja on, että luovuus puhkeaa kukkaan, kun lähtee yksin tekemään isoa haastetta. Uskon, että tulee hetkiä, jolloin saan uusia ideoita ja tajuan myös maailmanmenosta enemmän. Tällaisella matkalla saatuja kokemuksia ei voi mitata rahassa, sillä kokemukset ovat niin arvokkaita. Monelle saattaa kuulostaa, että tässä hommassa ei ole mitään järkeä, mutta itse tykkään tehdä tällaisia asioita.

Hartmanin matkaa voi seurata Youtubesta kanavalta: Teemu Hartman ja Instagramista @teemuhartman.