Teuvo Oinas paljastui joulupukin parran alta – tosifanit ovat käyneet yli 1 600 keikalla

Laulaja ja muusikko Teuvo Oinas kertoo suostuneensa heti, kun häntä pyydettiin mukaan Suur-Jyväskylän Lehden joulupukkikisaan. Kun keikkojen välistä löytyi sopiva aika, Oinas istahti Studio Aki Korpiselle Anette Ahon maskeerattavaksi.

Maskeeraus tuli Oinakselle tutuksi sen jälkeen, kun hänet kruunattiin tangokuninkaaksi vuonna 1986.

– Varsinkin alkuaikoina kruunauksen jälkeen oli tv-esiintymisiä ja haastatteluja, ja niihin piti maskeerata. Oli yllättävän luontevaa, että on meikki, kun menee televisioon ja levyn kansien kuvauksiin. Keikoille menen luonnollisena.

Oinas juhlii ensi vuonna uransa 35-vuotisjuhlaa. Hän sanoo, että kanssakäyminen ihmisten kanssa on hänelle erityisen tärkeää.

– Tämä on yleisön palveluammatti. Minulle ovat tärkeitä kaikki ihmiset, jotka osallistuvat työhöni kuuntelemalla musiikkiani ja tulemalla tansseihin. Minulla on tätä ammattia kohtaan myös nöyryys. Turha kuvitella liikoja, tekee sen mitä osaa.

Oinas jatkaa, että hän on laulajana ja muusikkona tasainen, eli hän tekee työnsä hyvin ja varmasti.

– Tasaisuus on valttia, kun puhutaan pitkästä aikajanasta.

Oinas ihastui 1960-luvulla tangoihin. Hän alkoi soittaa haitaria. Tangolla on ollut aina tärkeä rooli hänen musiikissaan.

– Tango on koko elämän juttu, ja minun on tosi vaikea muuttaa linjaa. Pidän varmaan tämän linjan niin kauan kuin laulan. Keikoilla on ohjelmistossa muutakin musiikkia ja eri tyylejä, sillä tanssivan yleisön mukaan mennään.

Oinas kertoo, että hänellä on aina ollut hyvä bändi.

– Olen itse muusikko, joten arvostan hyviä soittajia. Minulla soittaa taustalla nelimiehinen Kiintotähti-bändi, ja treenaamme uusia biisejä läpi tarkasti. Koen olevani myös yrittäjä, sillä olen vastuussa bändistä.

Teuvo Oinas ei ole miettinyt vuosien aikana ammatin vaihtoa, vaikka hän pystyisikin tekemään esimerkiksi tarjoilijan, metsurin ja levyseppähitsaajan töitä.

– Reijo Taipaleelta tuli aikoinaan hyvä kommentti, kun soitin hänelle. Tein niihin aikoihin 260 keikkaa vuodessa, ja olin aina menossa johonkin suuntaan. Olin lähdössä Poriin keikalle ja sanoin Reijolle, että väsyttää. Hän sanoi, että täytyy miettiä, kun katsot peiliin, että panetko mieluummin kaulaan solmion vai päälle metsurin vaatteet. Siinä vaiheessa väsymys häipyi, Oinas kertoo nauraen.

Oinaksen pitkään uraan liittyvät myös Irja ja Kake Huttunen. He ovat käyneet yli 1 600:lla Oinaksen keikalla eri puolilla Suomea.

– Se määrä menisi milloin tahansa Guinnessin ennätystenkirjaan. Irja kertoi, että kun katsoi voittoani televisiosta vuonna 1986, hän ei päässyt keikalleni kuuntelemaan lauluani, koska heillä oli pieni lapsi.

– Vuonna 1989 hän lähti katsomaan, ja siitä se on jatkunut. Hänellä on minusta kaikki dokumentit eli lehtihaastattelut, esiintymisilmoitukset ja moninkertaisesti kaikki levyt. Heidän kotinsa on oikeastaan museo urastani, Oinas toteaa.

Oinas muutti vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa kymmenen vuotta sitten Jyväskylään.

– Tulimme tänne aika paljon lasten harrastusten takia, vaikka Jyväskylä on myös sijainniltaan erinomainen työtäni ajatellen. Poika meni Cygnaeus-lukioon, pääsi myöhemmin opiskelemaan koodariksi ja sai työpaikan täältä. Tytär harrastaa kilpatanssia, ja hän tuli tanssiseura Tepikaan. Nykyisin tanssi on hänelle ammatti.

Joulu on Oinakselle rauhoittumisen aikaa perheen kanssa. Italiasta jouluksi kotiin tuleva tytär haluaa koristella joulukuusen. Kinkku paistetaan yöaikaan, käydään joulusaunassa ja nautitaan yhdessäolosta. Myös musiikki kuuluu perheen jouluun.

– Olen pikkupojasta lähtien rakastanut joululauluja. Jossakin vaiheessa pidin joulukonsertteja kirkoissa, ja se tuntui tosi mielekkäältä. Laulajakin herkistyy, ja joskus on vaikeaa ottaa kaikkia tunteita mukaan lauluun, kun silmäkulma kostuu. Perinteiset joululaulut ovat olleet aina kaikista rakkaimpia.

Ensi vuonna Oinakselta tulee uusi levy, johon on tangot valittu valmiiksi ja puolet on jo sovitettu. Hän on ylpeä, että levylle tulee esimerkiksi oikeat viulut.

– Levylle tulee sellaisia tangoja, jotka ovat jääneet tunnettujen tangojen varjoon. Olen löytänyt tosi upeita tangoja.

Jokin aika sitten Oinas sai tiedon, että hänen kotiseudulleen Raanujärvelle on avattu Teuvo Oinaan tie. Hän menee heinäkuussa avaamaan tien virallisesti.

Oinas oli tuttu hahmo myös lehden lukijoille joulupukin parrasta ja taitavasta maskeerauksesta huolimatta. Suur-Jyväskylän Lehden joulupukkikilpailuun tuli reilusti yli 600 vastausta, joista todella suuressa osassa oli oikea pukin nimi.

Kinkkuarvonnassa onnekkain oli tällä kertaa Anuriikka Kinos-Pola Jyväskylästä.